新华社北京4月6日电 题：补短板迫在眉睫——全球抗疫大考之非洲篇

新华社记者蔡施浩

非洲是世界最不发达国家集中的大陆，也是国际公共卫生安全的薄弱环节。非洲历史上频遭传染病侵袭，此次新冠疫情对非洲大陆构成的潜在威胁更大。

世界卫生组织曾指出，非洲“承担了全球超过24%的疾病负担，却只拥有全球3%的卫生工作人员和不到1%的财政资源”。新冠疫情一旦在非洲大规模暴发，将大量挤占原本匮乏的医疗和财政资源。

随着疫情蔓延，非洲公共卫生体系面临的压力越发明显。由于财力不足，非洲疾控体系长期落后，病毒检测能力、重症监护病房床位、医护人员和医用防护装备都严重缺乏。

面对不断升级的疫情，非洲一些国家在采取“封城”、宵禁、停航等隔离措施的同时，也在加大检测力度，努力提升医疗能力，对防护用品免征进口关税，向被封闭在家的城市贫困人口分发救济食物。

据国际货币基金组织分析，非洲缺乏加工能力，各种设备和配件等高度依赖进口。不少非洲国家经济发展高度依赖大宗商品出口。目前，非洲国家正在积极采取财政和货币措施，缓解疫情对经济的巨大冲击。非洲发展银行宣布捐赠200万美元，用以支持非洲国家防控疫情。非洲各国财长日前举行专门会议，呼吁各国协调一致应对，并建议采取总额达1000亿美元的紧急经济刺激措施，保护3000万个私营部门的工作岗位；会议同时呼吁非洲各国立即采取措施稳定金融市场，增加资金流动性，增加食品进口，保障疫情期间的粮食安全。

非洲疾控中心主任约翰·肯格松指出，为了防止形势恶化，非洲需要采取统一行动。联合国秘书长古特雷斯强调，国际社会应将非洲作为抗疫的重中之重。

疫情暴发后，非洲经济过于依赖外部环境的脆弱性凸显，也让各方更期待非洲自贸区的建设。联合国非洲经济委员会区域一体化和贸易司司长斯蒂芬·卡林吉表示，建设自贸区可帮助非洲降低对外部依赖，在医药产品和基本食品方面加强内部供给能力。

与此同时，国际社会也应加紧行动，携手帮助非洲国家补短板、强弱项，尽快提高抗疫能力。

(责编：贾文婷、杨牧)