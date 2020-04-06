人民网>>国际

补短板迫在眉睫——全球抗疫大考之非洲篇

2020年04月06日16:55  来源：新华网
 

新华社北京4月6日电 题：补短板迫在眉睫——全球抗疫大考之非洲篇

新华社记者蔡施浩

非洲是世界最不发达国家集中的大陆，也是国际公共卫生安全的薄弱环节。非洲历史上频遭传染病侵袭，此次新冠疫情对非洲大陆构成的潜在威胁更大。

世界卫生组织曾指出，非洲“承担了全球超过24%的疾病负担，却只拥有全球3%的卫生工作人员和不到1%的财政资源”。新冠疫情一旦在非洲大规模暴发，将大量挤占原本匮乏的医疗和财政资源。

随着疫情蔓延，非洲公共卫生体系面临的压力越发明显。由于财力不足，非洲疾控体系长期落后，病毒检测能力、重症监护病房床位、医护人员和医用防护装备都严重缺乏。

面对不断升级的疫情，非洲一些国家在采取“封城”、宵禁、停航等隔离措施的同时，也在加大检测力度，努力提升医疗能力，对防护用品免征进口关税，向被封闭在家的城市贫困人口分发救济食物。

据国际货币基金组织分析，非洲缺乏加工能力，各种设备和配件等高度依赖进口。不少非洲国家经济发展高度依赖大宗商品出口。目前，非洲国家正在积极采取财政和货币措施，缓解疫情对经济的巨大冲击。非洲发展银行宣布捐赠200万美元，用以支持非洲国家防控疫情。非洲各国财长日前举行专门会议，呼吁各国协调一致应对，并建议采取总额达1000亿美元的紧急经济刺激措施，保护3000万个私营部门的工作岗位；会议同时呼吁非洲各国立即采取措施稳定金融市场，增加资金流动性，增加食品进口，保障疫情期间的粮食安全。

非洲疾控中心主任约翰·肯格松指出，为了防止形势恶化，非洲需要采取统一行动。联合国秘书长古特雷斯强调，国际社会应将非洲作为抗疫的重中之重。

疫情暴发后，非洲经济过于依赖外部环境的脆弱性凸显，也让各方更期待非洲自贸区的建设。联合国非洲经济委员会区域一体化和贸易司司长斯蒂芬·卡林吉表示，建设自贸区可帮助非洲降低对外部依赖，在医药产品和基本食品方面加强内部供给能力。

与此同时，国际社会也应加紧行动，携手帮助非洲国家补短板、强弱项，尽快提高抗疫能力。

(责编：贾文婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved