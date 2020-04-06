新华社北京4月6日电 题：不确定因素交织——全球抗疫大考之亚欧篇

新华社记者孙萍

对俄罗斯及亚欧地区来说，新冠疫情带来的挑战，与经济脆弱、大国博弈等因素交织，给亚欧地区抗击疫情和发展前景增添了不确定性。

疫情暴发以来，国际能源价格跌跌不休，对高度依赖能源出口的俄经济产生冲击，也给今年1月就职的俄新政府带来挑战。

俄总理米舒斯京日前在政府工作会议上说，俄经济正遭受新冠疫情、能源与金融市场动荡的不利影响。俄政府需要扶持实体经济和中小企业，也要关注就业等民众最担忧的问题。

考验俄罗斯政府的不仅是油价。疫情之下，如何完成纪念卫国战争胜利庆典和宪法修正案公投这两件大事，也是棘手难题。

俄将纪念卫国战争胜利75周年视为2020年“最重要的大事”。早在两年前，俄罗斯就开始筹备阅兵式等纪念活动，向国际政要广发邀请函。现在距离胜利日庆典仅有一个多月，纪念活动是否如期举行，悬念依然未解。

在宪法修正案公投方面，俄罗斯已宣布，考虑到当前疫情形势，原定于4月22号的公投将推迟举行。公投是修宪进程的最后一步，俄政府需要综合考量疫情状况、经济形势等多种因素，重新确定合适的投票日期。

疫情之下，俄外交要在复杂局面中打开机会之窗也将面临挑战。去年12月，俄乌德法四国举办峰会讨论乌克兰东部冲突问题，各方商定于今年4月再次举办峰会。受疫情影响，四国峰会已难如期举行，俄欧关系缓和进程恐将滞后。此外，疫情冲击下的中东格局面临重塑，俄在叙利亚等中东地区的外交军事行动何去何从也受到考验。

面对疫情危机，亚欧地区更需要和平稳定的发展环境。然而，西方多年来固守冷战思维，对俄采取遏制政策，施加单边制裁，引发双方地缘政治博弈不断加剧。近期，美国批评俄使用“能源武器”、欧盟指责俄散播疫情“假消息”、俄援助意大利遭“另类解读”等，凸显西方冷战思维的恶果。

从短期看，疫情在西方国家蔓延减轻了俄罗斯地缘政治压力。但从长远看，全球疫情危机恐加剧大国博弈和地缘政治竞争，从而给整个亚欧地区带来不确定性。

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