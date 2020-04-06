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旧难题上添新忧——全球抗疫大考之中东篇

2020年04月06日16:53  来源：新华网
 

新华社北京4月6日电 题：旧难题上添新忧——全球抗疫大考之中东篇

新华社记者顾康 辛俭强

中东地缘政治复杂、局势长期动荡，冲突战乱造成大批难民流离失所。如今，新冠疫情又给这个地区带来新的困难。

在利比亚，冲突双方依然在首都的黎波里激战，士兵们戴着口罩作战。持续的战事使当局无法掌控真实疫情，增添了病毒扩散的风险。

9年的叙利亚战争造成数以百万计的难民滞留在土耳其、约旦、黎巴嫩等国，难民营生活条件恶劣更易加剧病毒传播。土耳其近3周确诊病例激增，这一趋势值得警惕。

不过疫情也让一些宿敌间出现“暂释前嫌，携手抗疫”的积极现象。长期水火难融的巴以双方，此次就暂时放下旧日仇怨，合作应对疫情。以色列协助巴勒斯坦确诊了首批病例，向巴方提供了试剂盒与防护服，还为巴方培训医务人员，双方相关部门每天都互相通报疫情动态。以色列《国土报》称，这是巴以双方“有史以来最紧密的一次合作”。

在内战已持续5年的也门，哈迪政府日前发表声明愿意停火应对疫情，胡塞武装也表示欢迎。目前该国部分地区对峙局面呈降温态势。也门是目前唯一没有通报病例的中东国家，但连年内战摧毁了当地卫生系统，一旦疫情暴发，后果堪忧。

中东疫情最严重的伊朗，目前疫情有整体趋稳之势，应对能力也不断提升。但美国继续对伊实施单边制裁，伊朗进口检测试剂和医疗物资受阻。伊朗外长扎里夫谴责美国在疫情期间对伊实施制裁是“经济和医疗”恐怖主义，正导致伊朗出现人道主义灾难。

疫情蔓延令中东各国纷纷采取类似“封国”等防控措施，经济和民生遭受新的困难。在安全局势相对稳定、人均国民生产总值超过2万美元的海合会国家，疫情也导致经济多元化转型进程被拖累，旅游、酒店、航空和物流等支柱产业遭受冲击。

海湾各国已启动大规模一揽子经济刺激计划，为企业提供经济援助，为金融机构释放流动性。但华盛顿阿拉伯海湾国家研究所驻地学者罗伯特·莫吉尼克认为，疫情好转后，服务业、酒店业等非石油行业的复苏时间仍可能会较长。中东经济漫长艰难的复苏过程将考验各方韧性。

(责编：贾文婷、杨牧)
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