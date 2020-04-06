中国驻美大使崔天凯在《纽约时报》刊文呼吁共克时艰

人民网华盛顿4月6日电 （记者张梦旭）中国驻美国大使崔天凯在4月6日出版的《纽约时报》上，发表了题为“同舟共济 定克时艰”的文章。中文全文如下：

同舟共济 定克时艰

崔天凯

纽约是我最喜爱的美国城市，我曾在这里工作和生活，担任驻美大使以来也经常往访。而今在新冠肺炎疫情肆虐下，这座欢腾喧嚣的不夜城却被按下了暂停键，我很痛心。此次疫情席卷全球，带来巨大挑战，其影响不分国界和种族。

不久前，中国也遭受了疫情的迎头痛击，因此我们对美国人民的苦痛感同身受。我们搏斗过，付出了巨大牺牲，所以深知这里及世界各地抗击疫情的艰难。我们铭记，在最困难的时候世界各地的朋友给了我们慰藉和帮助，其中很多是美国人，很多是纽约人。现在我们也愿真诚回报他们的善意，与他们共渡难关。

围绕疫情中美两国间有一些不和谐的声音。但现在不是相互指责的时刻，现在我们需要团结合作、互帮互助。

正因如此，中国已派出上百名医疗专家驰援他国；正向美国和其他多国亟需医疗物资的医院捐助检测盒、口罩和检测仪器；同有关国家分享抗疫技术和经验。最近，习近平主席应约同特朗普总统通话，强调中美应该团结抗疫，并承诺提供力所能及的支持。

中方始终负责任地通报疫情信息。我们建立了新冠肺炎疫情网上知识中心面向所有国家开放。中美两国卫生部门和防控专家也一直保持着密切沟通。

中方尽己所能，为包括美国在内的有关国家提供支持，而位于美国疫情“震中”的纽约州正是重点支持对象。目前，中方正协助美政府在华采购抗疫物资。中国企业加班加点，生产、交付纽约与全美采购的医疗物资。中国地方政府向在美国的友好省州提供援助和帮助，企业捐赠更是一马当先。

华为向纽约州和华盛顿特区捐赠了数万件防疫物资。中资企业总计已向美捐赠150万个口罩、20万个检测盒、18万个手套及许多其他防疫物资。周末，纽约州州长安德鲁?库莫感谢蔡崇信基金会向纽约州捐赠1千台呼吸机，感谢马云基金会捐赠口罩、护目镜等防疫物资。华侨社团也主动为当地医院和社区捐款捐物。在这场人和病毒的搏斗中，我们和纽约人民、和全美人民站在一起。

此时此刻团结至关重要。我们要保持清醒、明辨是非，对那些企图煽动种族主义和歧视仇外、把别国或别的种族当成替罪羊的愚蠢言行说不。因为这样的言行不仅会严重破坏我们当前合作抗疫的努力，也将埋下猜疑甚至对抗的祸根，将我们的人民拖入险境，甚至殃及全球。

作为世界最大的两个经济体，中美应该引领治疗技术和疫苗研发国际攻关合作，充分探讨治疗药物技术共享，联手帮助缺乏医疗条件的国家，推动完善全球卫生治理。

此外，我们还要加强宏观经济政策协调，稳市场、保增长、保民生，确保全球产业链和供应链开放、稳定、安全。这正是习近平主席在日前举行的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上所提倡议的核心意涵，也是推动构建人类命运共同体的应有之义。

我始终坚信，我和无数人喜爱的纽约能挺得住、熬过去。前几天，纽约市民自发相约在各自阳台、窗台为奋斗在抗疫一线的医护人员鼓掌。这展示团结的一幕让我深受感动，我在掌声中听见了人们的爱与勇气，听到了这座城市的坚强和韧性，这是当下艰难时刻里的希望和光明。

我期待着下次去纽约，逛一逛充满爱和生机的街巷，去百老汇再看一场歌颂爱、勇气与希望的音乐剧《狮子王》。相信这一天很快会到来！

(责编：贾文婷、杨牧)