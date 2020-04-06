原标题：“中国暂停三分钟” 世界为之感动

2020年4月4日的中国，时间定格在了“10：00”——

警报鸣响，车辆暂停，行人肃立。全体中国人向抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞默哀致敬。

短暂的三分钟，180秒，承载着人们的无限哀思与悼念，承载着对生命价值的崇扬，承载着生者继续勇毅前行的使命。

中国的三分钟，世界为之感动。

“中国暂停了三分钟”

“北京时间上午10时，中国暂停了三分钟，为了纪念那些在疫情中逝去的生命。”英国路透社报道写到。

“在中国的疫情暴发中心、湖北省省会武汉市，市区内的所有交通信号灯在上午10时变成红色，所有道路交通都停止了3分钟。”路透社观察称。

类似的观察来自美联社：“伴随着防空警报的鸣响，中国为新冠疫情暴发后逝去的生命举行了长达三分钟的全国性默哀”，“开始于上午10时的哀悼活动，在几乎所有的城市都举行了”。

“为纪念因新冠病毒逝世者，中国暂停了三分钟。”英国BBC报道说：“中国为在新冠病毒中逝去的生命举行了全国性的哀悼活动。这一天是中国传统的清明节，也被称为扫墓节，通常，人们会在这一天悼念逝去的亲人。”

诸多外媒描述了这三分钟的景象：市民默哀，汽车、火车、舰船鸣笛，防空警报鸣响。

“读懂了14亿中国人集体情感释放背后的团结与力量”

在中国举行全国性哀悼活动的时刻，英国、荷兰、法国、以色列、瑞典、多哥等国驻华大使馆也自发地降下半旗。

许多外国驻华大使用中文向中国人民表达哀悼和支持。

“今天是清明节，俄罗斯人民和中国人民一道沉痛默哀，追思新冠病毒肺炎的遇难者，向英勇牺牲的医务人员致敬。”俄罗斯驻华大使杰尼索夫在官微写到：“我相信，病毒必败、生命必胜！在此，祝友好的中国人民幸福安康，百病不侵。”

日本国驻华大使馆发微博称，值此清明节之际，向奋战在中国、日本以及全世界抗疫一线的全体人员表示崇高的敬意，愿逝者安息。祝愿世界各国携手共进，早日战胜疫情。

韩国驻华大使馆通过官微，向新冠肺炎疫情牺牲者表示深切哀悼。

阿根廷驻华大使馆在微博上表示，对全体中国人民经历的巨大挑战和苦痛感同身受，也深深地感谢中国自危机爆发的第一时刻就向世界伸出援手。

伊朗驻华使馆在其微博中发文称：“中国以国之名祭奠新冠肺炎遇难者，让我们看到了中国对个体尊严与生命的尊重与敬畏，也读懂了14亿中国人集体情感释放背后的团结与力量。”

在这些驻华使馆官方微博评论区，不少中国网友在表达感谢之际，更提到要“携手前行，共克时艰”。

“我们仍要继续战斗”

今天的哀悼活动，是中国首次因重大突发公共卫生事件启动全国性哀悼活动。

“明天，星期六，中国为在新冠疫情中逝去的人，特别是因公殉职的医护人员默哀致敬。”当地时间4月3日，英国医学期刊《柳叶刀》主编理查德·霍顿发帖，肯定中国方舱医院在遏制病毒传播上的有效成就，同时他倡议，国际社会和中国公众一起，为新冠肺炎死亡病患、特别是因公殉职的医护人员默哀致敬，使四月四日成为全球哀悼日。

“此时此刻，我们驻足默哀，以纪念那成千上万名来自各行各业、因2019冠状病毒而逝去的人们。”世界卫生组织驻华代表高力医生（Dr Gauden Galea）在官微上说：“我们仍要继续战斗，让我们一起向那些已经不再与我们并肩作战的同伴们给予哀思。他们的生命和他们留下的精神将汇聚成力量，助力我们一起去创造一个更美好、更安全、更健康的未来。”（中央纪委国家监委网站 韩亚栋）

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