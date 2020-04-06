中国驻美国大使馆就搭乘临时包机意愿进行摸底调查

党和国家历来高度重视、高度关心海外留学人员。习近平总书记多次作出重要指示批示，就做好海外中国留学人员工作提出明确要求，强调要加强对境外我国公民疫情防控的指导和支持，做好各项工作，保护他们的生命安全和身体健康。外交部会同教育部、民航总局等有关部门，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央决策部署，把做好海外留学人员工作作为当务之急和重中之重。

目前大多数海外留学人员仍然选择留在当地。同时考虑到有一些留学人员、特别是未成年的小留学生面临无法解决的实际困难，需要返回国内，国内有关部门正在积极考虑对疫情严重国家一些确有困难、急需回国的留学人员，采取逐步、有序方式，作出开通临时航班和包机等相应安排。为妥善安排相关事宜，经驻美使馆和各总领馆协商，现就搭乘临时包机意愿进行摸底调查，有关事项通知如下:

一、安排原则：根据公开、透明、公平原则，首先面向全美符合条件的中小学留学生开放登记。如安排临时航班和包机，将根据可能的航空运载量，从保护弱小原则出发，按照登记人员年龄从小到大顺序排序，优先安排小留学生乘机回国。

二、条件和要求

（一）年龄未满18周岁（以登记日为准）、父母未陪伴在旁、长期或短期在美留学的中小学留学生。

（二）机票和回国隔离费用自理。

（三）自愿承担回国过程中的各种可能风险，并自觉接受乘机过程及抵达目的地后的各项检疫安排。

（四）除未成年留学生外，监护人等其他人员不能陪同乘机。

三、请符合上述条件的留学人员尽快通过微信登录链接，填写在美未成年中国留学生搭乘临时包机回国意愿登记表，截止时间为美东时间2020年4月6日晚6时（北京时间4月7日晨6时）。

驻美国使馆专线电话:

+1-202-495-2216(领事保护与协助电话)

+1-202-830-9551(涉疫情协助热线)

+1-202-848-4007(涉疫情协助热线)

(责编：贾文婷、杨牧)