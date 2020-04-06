人民网>>国际

中国驻美国大使馆就搭乘临时包机意愿进行摸底调查

2020年04月06日11:10  来源：人民日报客户端
 

党和国家历来高度重视、高度关心海外留学人员。习近平总书记多次作出重要指示批示，就做好海外中国留学人员工作提出明确要求，强调要加强对境外我国公民疫情防控的指导和支持，做好各项工作，保护他们的生命安全和身体健康。外交部会同教育部、民航总局等有关部门，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央决策部署，把做好海外留学人员工作作为当务之急和重中之重。

目前大多数海外留学人员仍然选择留在当地。同时考虑到有一些留学人员、特别是未成年的小留学生面临无法解决的实际困难，需要返回国内，国内有关部门正在积极考虑对疫情严重国家一些确有困难、急需回国的留学人员，采取逐步、有序方式，作出开通临时航班和包机等相应安排。为妥善安排相关事宜，经驻美使馆和各总领馆协商，现就搭乘临时包机意愿进行摸底调查，有关事项通知如下:

一、安排原则：根据公开、透明、公平原则，首先面向全美符合条件的中小学留学生开放登记。如安排临时航班和包机，将根据可能的航空运载量，从保护弱小原则出发，按照登记人员年龄从小到大顺序排序，优先安排小留学生乘机回国。

二、条件和要求

（一）年龄未满18周岁（以登记日为准）、父母未陪伴在旁、长期或短期在美留学的中小学留学生。

（二）机票和回国隔离费用自理。

（三）自愿承担回国过程中的各种可能风险，并自觉接受乘机过程及抵达目的地后的各项检疫安排。

（四）除未成年留学生外，监护人等其他人员不能陪同乘机。

三、请符合上述条件的留学人员尽快通过微信登录链接，填写在美未成年中国留学生搭乘临时包机回国意愿登记表，截止时间为美东时间2020年4月6日晚6时（北京时间4月7日晨6时）。

驻美国使馆专线电话:

+1-202-495-2216(领事保护与协助电话)

+1-202-830-9551(涉疫情协助热线)

+1-202-848-4007(涉疫情协助热线)

(责编：贾文婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved