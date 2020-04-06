人民网约翰内斯堡4月5日电 （王磊）4月3日，中国驻南非使馆组织“中南抗击新冠肺炎疫情专家视频交流会”，邀请上海市新冠肺炎疫情防控工作组专家袁正宏教授、上海市疾控中心副主任孙晓冬教授、复旦大学附属中山医院感染科主任胡必杰教授、上海市公共卫生临床中心沈银忠教授与南非卫生系统官员及专家分享中国在抗击新冠肺炎疫情过程中的经验和思考。会议设中国驻南非使馆、上海市和南非卫生部3个主会场，分别由中国驻南非使馆李南临时代办、上海市外办刘光勇副主任和南非卫生部长兹韦利·穆凯兹（Zweli Mkhize）主持，南非主会场设60个互动点，南卫生部副部长乔·帕拉（Joe Phaahla）、代理总司长皮莱（Anban Pillay）、2名副总司长、南非药品监管局（SAHPRA）CEO 博图梅洛（Boitumelo Semete Makokotelela）、南非国家传染病研究所（NICD）首席科学家兼代理CEO 莫里斯（Lynn Morris）博士和全南9省卫生执委等在60个互动点参会，线上参会人员共计约70人。此外，世卫组织驻非洲代表莫伊迪（Mathshediso Moeti）博士也应邀参会。会议由中国驻南非使馆、南非卫生部、上海市外办、上海市卫健委联合主办，由华为公司提供技术支持。

南非卫生部长兹韦利·穆凯兹在开场致辞时表示，南非疫情日趋严峻，感谢中国驻南非使馆和上海市“雪中送炭”，组织权威专家，召开此次视频会议，介绍中国抗疫的“上海经验”。南方认为中国疫情防控工作有力有效，为世界赢得宝贵“窗口期”，为其他国家提供“经典范例”，愿认真学习“中国药方”。

李南临时代办表示，新冠肺炎疫情全球蔓延形势严峻，波及超过200个国家和地区，其传播能力之强、扩散速度之快、蔓延范围之广超出人们想象，对世界各国人民生命和健康安全构成重大威胁。病毒没有国界。唯一的正确选择就是秉持人类命运共同体理念，坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。患难见真情。中国真诚感谢南非为中国抗疫提供的宝贵支持，拉马福萨总统更是两次亲自向习近平主席致信慰问。现在中方在疫情防控方面取得决定性胜利，但南非出现明显上升态势。中方也将以实际行动投桃报李，对南非保持信心，并向南方提供力所能及的帮助。我们希望积极利用此次会议平台分享疫情防控经验，尽最大努力支持南非抗疫斗争。

世卫组织驻非洲代表莫伊迪博士表示，目前非洲确诊病例超过5000例，南非是非洲确诊病例最多的国家，同时，南非也是非洲医疗体系最完善、创新能力最强、准备最充分、行动最迅速的国家。世卫组织认可兹韦利·穆凯兹部长提出的“去中心化防控”（decentralizing）及“社区防控”等理念，南非采取的宣布国家进入“灾难状态”和“全国封禁”等措施行之有效，希望南非积极向中国学习，继续采取有效措施，控制并降低（mitigation）疫情影响。

上海市疾控中心副主任孙晓冬教授将中国抗疫的“上海经验”总结为4个方面，向南方做简要介绍。他说，“上海经验”一是快速响应，统一指挥；二是依法防控，依法管理；三是联防联控，精准防控；四是加强医疗救治，做到“四个集中”（集中患者、集中专家、集中资源、集中救治），切实降低感染率与死亡率。随后，4位上海专家分别从新冠肺炎疫情的病毒检测、流行病学特征、防控策略、密接者追踪、临床诊治、疫苗研发、医院基础设施建设、遗体处置及医务人员感染预防等9个方面介绍了中方经验做法，并就外方提出的10多个问题进行专业、细致解答。

兹韦利·穆凯兹部长对上海专家的专业解答和务实建议非常满意，对中国驻南非使馆、上海市政府和上海专家表达诚挚谢意。穆凯兹部长认为，这次交流积极而有效，专家们的见解为南非乃至整个非洲抗疫提供了很有价值的参考镜鉴。南非将会积极吸收中国的宝贵经验，尽全力抗击新冠肺炎疫情。

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