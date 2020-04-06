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中埃人民互赠口罩 书写守望相助的动人故事

2020年04月06日10:49  来源：人民网-国际频道
 

人民网开罗4月6日电（记者景玥 黄培昭）2月3日, 埃及希克迈特文化投资公首席执行官艾哈迈德·赛义德在中国疫情严重之时，发动亲朋好友过四处寻找，从多个途径购买到880个FFP2口罩，捐赠给河北省唐山市丰南区医院。

当时，由于物流、海关管控等各方面原因，运送口罩的过程也是历经千辛万苦。那个时候，由于埃及海关规定口罩不能成箱出关，艾哈迈德在机场托朋友紧急高价购买行李箱，重新打包、装箱，历时三个小时，终于让口罩顺利登上了去往中国的飞机。

艾哈迈德与中国有着很深的渊源，他的中文名叫白鑫，不仅中文流利而且为中阿文化交流做出过不少贡献。2015年，他曾荣获第九届“中华图书特殊贡献奖”，因热衷于中阿文化交流，被称为“当代阿拉伯世界的马可·波罗”。

在中国受疫情肆虐之时，艾哈迈德感同身受，多次在朋友圈里声援中国，他表示，埃及人民一直以来把中国人民当作自己最好的朋友，忘不了中国国家领导人及人民对埃及的支持，尤其学中文的埃及人是真正把中国当作自己的第二故乡的，中国疼我们的心也会感受到，所以支持中国对我们来说已不是选择而是义务。

投之以木桃，报之以琼瑶。在中国疫情得到缓解，埃及疫情日趋紧急的情况下，河北省唐山市也没有忘记埃及兄弟的患难之情，立即筹集3000只KN95和FFP2口罩回赠埃及，并在附信中写道：彼时在我抗疫最艰难的时刻，你们雪中送炭，这份情谊我们铭记在心。滴水之恩当涌泉相报，中国有难我们同是中国人，埃及有难我们同是埃及人，让我们一起和新冠病毒决战到底。

这只是中埃两国在疫情面前守望相助、携手抗疫的一个缩影，事实上，这样让人心生温暖的故事还有很多很多，不管是国家层面还是民间层面，人类命运共同体理念在两大文明古国被真真切切地实践着。正如人民日报在评论中写的那样，这次疫情再次提醒人们，在全球化时代，单边主义和保护主义并不符合全球利益，只顾自己、不顾他人的做法并不能完全自保，惟有团结合作、并肩向前，才是最大可能保护各方利益、共同利益的正确选择。

(责编：贾文婷、杨牧)
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