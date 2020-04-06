日前，上海复旦大学发布《全球正义指数报告》（以下简称《报告》），提供了2010到2017年的全球正义指数及全球国家测评排名，针对民族国家在推进全球正义的绩效和贡献方面作出衡量和评价，是当前国内外全球正义指数化研究领域的首份报告。全球正义指数研究是复旦大学社会科学高等研究院设计并推进的长期项目，旨在对不同国家在促进全球正义上的表现和贡献进行概念化和量化评估。据悉，因受新冠肺炎疫情影响，主办方采取网站发布形式，《报告》全文可在复旦大学社会科学高等研究院网站浏览和下载（网址见文末）。

《报告》指出，全球正义是一个含义广泛的概念，包含规范性基础与经验性政策实践两个层面。复旦大学社会科学高等研究院研究团队提出两个基本的评估原则，来衔接全球正义的理论与实践，提出量化实践过程中的测量领域和测量指标。《报告》选取了全球190多个国家作为研究对象，提出了“共同但有区别的责任”（CBDR-RC）和“世界主义但有勤勉义务”（CDDR）两大评估原则。在评估原则的指导下，项目组建立了一个包含指标、维度、类别和议题的四级数据体系。这个四级数据体系选取了气候变化、维和、人道主义援助、反对恐怖主义、打击跨国犯罪、减少贫困、教育、公共健康和妇女儿童保护共九个与全球正义相关的议题。每个议题按照绩效和贡献两大类别进行考察。课题组最终确定了18个测量维度，使用多达70多个测量指标，数据来源覆盖了多个国际组织数据库和国际NGO组织数据库。

《报告》提供了自2010到2017年的全球正义指数及全球国家测评排名。从整体上看，以OECD国家为代表的发达国家在全球正义指数中排名靠前。从国别分析来看，排名显示中国、美国、德国、英国在全球正义指数排名上位居世界前列，中国位居发展中国家首位。从议题上看，中国在反恐、教育、公共健康和妇女儿童保护等议题上排名位居前列，部分年份排名世界第一。美国在维和、人道主义援助和打击跨国犯罪三个议题上长期保持排名第一，瑞典在教育和气候变化两个议题上长期位居前列。

作为衡量民族国家在推进全球正义的绩效和贡献方面的初次尝试，《全球正义指数报告》至少可以在以下三个领域中得到运用：（1）它展示了丰富而全面的全球正义状况，为希望看到全球正义的年度表现以及时间变化趋势的人们提供了指南；（2）它可以作为国际社会在不同议题领域实践和监督全球正义发展的晴雨表，帮助各国决策者和国际组织能够更加有效地设计政策和整合资源；（3）它同样可以用作学术研究分析工具，充当因果分析中的因变量或自变量，以及比较各国之间在全球正义相关议题领域的成绩和贡献。

复旦大学特聘教授、复旦大学社会科学高等研究院院长、全球正义项目负责人郭苏建教授表示，全球正义问题是全世界尤其是大国普遍关心和重视的问题。民族国家在全球层面推进全球正义是各国参与全球治理的本质要求和崇高使命。党的十九届四中全会提出，我国要积极参与全球治理，推动解决全球发展失衡等问题，为构建人类命运共同体不断作出贡献。《报告》显示，中国在全球正义指数排名中位居前列、名列发展中国家首位，表明我国为促进全球正义正在发挥积极作用。在百年未有之大变局的今天，中国的“榜样力量”显得格外突出。

习近平总书记指出，国际社会正面临治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字四大挑战。《报告》认为，要战胜这些挑战，世界各国需要共同努力，要有合作意识，要破除零和博弈的旧思维。面对这些难题，中国提出人类命运共同体的新理念。人类命运共同体主张一国的发展要兼顾他国的发展，努力促进共同发展。只有实现了共同发展和全球发展，全人类才能建设一个公平、正义、和谐、平等的世界。有学者评价称，该报告高举人类命运共同体的旗帜，以科学的精神量化评估世界各国的贡献，是国内学术界推进全球正义研究的探索。全球正义本身就是需要各个国家一起努力才能推进的事业，促进全球正义的过程就是构建人类命运共同体的过程。

据了解，本次发布的《报告》是复旦大学社会科学高等研究院全球正义指数研究项目的阶段性成果，未来将定期发布年度报告。该项目得到了复旦大学国际关系与公共事务学院、上海市“高峰学科建设”资助基金、国际英文SSCI期刊《全球政策》（Global Policy）、美国罗格斯大学, 联合国人类发展报告办公室、联合国绿色气候基金等相关机构支持。数十位国内外在同领域有学术地位和影响力的学者也对本项目和研究报告提出了宝贵的建议和意见。（来源：光明日报客户端）

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