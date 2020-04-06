我驻法国使馆批驳西方“甩锅”中国 奉劝其“自知者不怨人”

人民网巴黎4月5日电（记者 葛文博）4月5日，中国驻法国使馆刊文《“自知者不怨人” ——一名中国驻法国使馆外交官对新冠肺炎疫情的观察》，批驳西方“甩锅”中国行径，全文如下：

一场突如其来的疫情以近乎惨烈的方式证明，人类是命运共同体。唯有团结合作，才能共克时艰。但在西方舆论中，总有人喜欢把疫情政治化，对中国进行无端指责和污名化，把中国当成“替罪羊”，向中国“甩锅”。

近期，针对中国的指责主要集中在“中国原罪论”、“中国延误论”、“中国产品质量低劣论”、“中国掩盖疫情死亡人数真相论”，并称中国把抗击疫情中的对外援助作为开展“影响力外交”、“宣传外交”的工具，想填补美国领导力缺失的真空，怀有地缘政治图谋。

“中国原罪论”不值得一驳。世界卫生组织以及美国、欧洲、中国等各国科学家的研究早已表明，新冠肺炎疫情虽然始发于武汉，但病毒不一定源自中国。有美国科学家认为，病毒可能已经在人类中传播了数年，甚至数十年。新冠病毒源头问题虽然尚无定论，但这是一个科学问题，理性的做法是把它交给科学家去研究，听取世卫组织的专业意见，采用中性的名称，而不应炒作病毒来源问题对中国进行污名化攻击。

至于“中国延误论”，更是无稽之谈。去年12月，武汉出现不明原因肺炎病例，是湖北省中西医结合医院呼吸与重症医学科主任张继先医生第一个发现的。她于12月27日按程序向医院报告了其接诊的3例不明原因肺炎患者情况。12月30日，湖北省武汉市卫健委公开通报发现新型冠状病毒肺炎病例。中国政府当天就派出了专家组赴湖北调查情况，前后共派出三批专家组。今年1月3日中方开始正式向世卫组织以及包括美国在内的世界各国及时主动通报信息。1月11日，中国疾控中心将5条新冠病毒全基因组序列上传网站，同全球和世卫组织共享数据。1月23日，中国宣布武汉“封城”。1月30日，世界卫生组织宣布新型冠状病毒疫情为国际关注的突发公共卫生事件。如果如此强烈的警报声还不能让一些人警醒，那他们就是一群叫不醒的“装睡人”。中国既没有掩盖疫情，更没有延误防控。1月23日武汉“封城”时，中国之外的病例仅有9例。而在一个月之后的二月下旬，疫情却在欧美大暴发。由中国、美国和英国的研究人员3月31日发表在《科学》杂志上的一篇论文称，武汉“封城”可能避免了70万人受到感染。这恰恰说明，不是中国延误了各国应对疫情，而是中国人民付出巨大牺牲顽强阻击和有效迟滞了病毒向各国的传播。可惜，中国为世界争取到的窗口期被白白浪费了。

最近，我们看到欧洲媒体炒作中国出口欧洲的口罩、检测试剂质量低劣问题，一时引起轩然大波。我们向中国驻西班牙、捷克、荷兰等国使馆了解情况。他们表示，经向驻在国有关部门了解，原因不是质量问题，而是外方使用操作不当，或是把不同种类口罩适用范围弄错。相关国家政府已做出澄清。但西方媒体只报道出现问题，不报道后续澄清。这类事件若发生在西方国家，只会被当作技术问题来看待，最多是商业纠纷。但出现在中国身上，就会被说成是政府的错，即使发生的事情只是商业采购行为，与中国政府无关。由此可见，媒体报道的着眼点不是为了披露事实真相，而是借此打击中国。因为他们认为，中国近期向世界各国提供防疫物资，扩大了中国影响，是在搞“口罩外交”、“影响力外交”、“宣传外交”，他们想诋毁削弱中国的工作效果。如果不愿看到中国影响力上升，那就应该加把劲，自己做得更多、更好。

更令人蹊跷的是，这几天突然冒出一些关于“武汉死亡人数被低估”的报道。消息来源是美国当局控制的两个舆论战工具。它们假借一份“美国情报界的机密报告”称，中国政府对新冠肺炎病例总数和中国死于该病毒的人数都存在瞒报。美国自由亚洲电台更是根据武汉7座殡仪馆每天的火化能力是2000具遗体，由此推断出武汉因新冠病毒肺炎死亡人数达4万人，而不是官方公布的2500多人。他们还以武汉疫情结束后集中发放骨灰盒排队人数众多为佐证，一口咬定中国隐瞒实际死亡人数。更有所谓“中国专家”断言称，中国这么做是为了尽快重启经济。

西方反华势力的舆论战套路就是如此：先假借情报机构或专家之口编造谎言，然后发动媒体集中进行炒作。他们不怕被“辟谣”，因为谎言会像病毒一样瞬间传播到全世界。即使最后谣言被拆穿，他们污蔑抹黑中国的目的已达到。

为什么这时候炒作“低估死亡人数”的说法？当前欧美国家疫情飞速发展，感染人数呈指数级增长态势，死亡人数也在惊人地增加。截止目前，美国确诊病例已超过30万，死亡8000多人。疫情发展令许多西方人忧心忡忡，也令其反思为什么中国能控制住，他们却做不到？“低估数据论”能让某些政客、媒体心安理得地为本国控制不住疫情、病例增加速度之快、死亡人数之多找到合理的理由。

中国能在较短时间内遏制疫情发展，避免出现众多人员感染和死亡，是因为我们把人民的生命、健康放在抗击疫情战略的首位，不惜让经济停止下来，损失数万亿人民币GDP，投入数千亿人民币的资源，集中全国力量支援武汉、支援湖北才取得的，而不是靠隐瞒数据、低估死亡人数。因为这么做既无意义，也无可能。用这种手法攻击中国更显得荒谬和无耻！

法国一位专家撰文指出，中国同美国及其盟友正在围绕新冠疫情进行一场“宣传战”。依我看，如果有什么宣传战的话，中国是以事实为依据，宣传自己的抗疫成就，而美国等西方国家的某些人则是无视事实，编造谎言，糊弄本国民众。

2000多年前的中国先贤荀子曾说：“自知者不怨人，知命者不怨天；怨人者穷，怨天者无志。失之己，反之人，岂不迂乎哉？”说的就是西方某些人。

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