纽约时报：官方统计低估美国新冠肺炎死亡人数

《纽约时报》文章截图

人民网华盛顿4月5日电 （记者张梦旭）美国《纽约时报》4月5日刊发文章说，官方统计低估了美国新冠肺炎的死亡人数。在整个美国，即使新冠病毒的死亡人数以每天成百上千人的惊人数字增长，真实的死亡人数可能更高。

文章说，印第安纳州一名验尸官想知道3月初死亡的一名男子是否死于新冠肺炎，但是公共卫生部门拒绝进行检查。纽约市的医务人员说，许多死在家中的患者从未接受过新冠病毒测试，即使他们表现出明显的感染迹象。在弗吉尼亚州，一家殡仪馆近期接收了三具遗体，医生说这3人新冠病毒检测均呈阳性，但只有1人的死亡证明上注明死于新冠肺炎。

《纽约时报》说，截至4月5日，美国已有9100多人死于新冠病毒，但由于美国不同州、不同县之间规定和决策体系不一致，以及检测资源的有限性，美国医生和公共卫生专家表示，官方统计未能准确记录死于这一大流行病的真实人数。在许多美国农村地区，根本没有进行过新冠肺炎相关的检查。美国医生认为，在2月和3月初，美国一些死亡病例可能被误认为是流感或仅被描述为肺炎。约翰·霍普金斯大学健康安全中心的资深学者珍妮弗·纳佐说：“我们绝对认为还有一些死因没有得到我们的解释。”

文章还列举了几个例子，加利福尼亚州圣加布里埃尔市现年43岁的推销员朱利奥·拉米雷斯3月初出差回家后，开始感到不适，伴有发烧、咳嗽和全身酸痛。到第二天，他已经失去了味觉和嗅觉。几天后，他的妻子朱莉·穆里略将他带到一家紧急护理诊所，他当时已经非常虚弱，以至于不得不坐在轮椅上。朱莉·穆里略说，医生开出了抗生素，一种止咳糖浆，并做了胸部X光片，但没有进行新冠病毒测试。就在美国特朗普宣布进入全国紧急状态后不久，妻子发现朱利奥·拉米雷斯死在了床上。

朱莉·穆里略在接受采访时说：“我试图说服医生从一开始就对他进行测试，他们拒绝了。” 她请朋友代替她致电美国疾病控制与预防中心，要求对丈夫进行尸检。4日，穆里略女士接到了洛杉矶县公共卫生局的电话，其丈夫的新冠病毒测试结果为阳性。

旧金山的一名急诊科医师还回忆起另外两起可能死于新冠病毒，但在当时未得到检测的案例。一名病人在家中死亡，不久后其家庭成员被检测为新冠病毒阳性。另一名年老男性患者，因典型的新冠肺炎症状来到医院治疗，但当时该院尚不能做新冠病毒检测，不久后该患者即死亡。

上周晚些时候，美国疾病控制与预防中心发布了一份关于如何确认新冠病毒死亡的新指南，强调了一致性的必要性。新指南写道，在病人检测呈阳性的情况下，或者在没有检测的情况下，“如果情况在合理确定的程度内令人信服”，就应该报告因新冠病毒死亡。

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