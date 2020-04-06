“专家们来了，我们心定了！”（侨界关注）

当地时间三月二十九日下午，中国政府赴老挝抗疫医疗专家组抵达老挝首都万象。

（受访者供图）

邹军勇（右二）及部分塞尔维亚侨胞与中国政府赴塞尔维亚抗疫医疗专家组成员合影。

（受访者供图）

3月29日，在中国驻巴基斯坦大使馆，中国政府赴巴基斯坦抗疫医疗专家组成员通过视频向华侨华人、中资企业和留学生代表介绍洗手方法。

新华社记者 刘 天摄

全球战疫告急，中国“精锐”驰援！

自2月底以来，随着新冠肺炎疫情在世界多点暴发，中国向伊朗、伊拉克、意大利、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦、老挝、委内瑞拉等国陆续派出多支抗疫医疗专家组。

中国专家们给当地政府及医护同行带去救援物资、送去抗疫经验，也为广大侨胞捎去祖国人民的慰问与关爱。面对侨胞的防疫困惑，他们悉心指点、耐心作答；面对侨胞的焦虑不安，他们贴心抚慰、提气鼓劲。

“心定了！”“踏实了！”“看到希望了！”塞尔维亚、意大利、巴基斯坦、老挝等国的侨胞，日前与本报记者聊起驰援这些国家的中国抗疫医疗专家组，言语间满是喜悦与安心。

塞尔维亚侨胞：

“专家组给我们带来了希望”

“侨胞们现在还害怕疫情吗？”

“你们来了，我们就不怕了！”

塞尔维亚首都贝尔格莱德，面对中国赴塞尔维亚抗疫医疗专家组专家的提问，塞尔维亚丽水商会会长邹军勇坚定地摇了摇头：“中国专家给我们带来了希望！”

当地时间3月15日，塞尔维亚总统武契奇发表电视讲话，宣布全国因新冠肺炎疫情全面进入紧急状态，并向中国求助：“唯一能够帮助我们的只有中国。”3月21日，中国赴塞尔维亚抗疫医疗专家组一行6人抵达贝尔格莱德。

连日来，专家组马不停蹄，与塞方政要和专家交流，走访医院和检测部门，就新冠肺炎疫情防控提出建议。他们分享的许多宝贵经验，在很短时间内就被塞尔维亚政府用于本国抗疫行动当中，这让侨胞对当地疫情防控有了更多信心。

“采取大范围检测、分开隔离轻重症患者、建立方舱医院等防疫措施，都是塞尔维亚政府在和中国专家组商议后实施的。中国还向塞尔维亚捐赠了多批援助物资。现在，我们这里的侨胞心都比较定了。”邹军勇说。

邹军勇的弟弟邹军伟在塞尔维亚伏伊伏丁那省。邹军伟也明显感到，中国专家组来后，政府的防疫措施更加严格到位。餐厅、咖啡厅、大型商场全部停业，聚集性活动被严令禁止，绝大部分当地民众在出门时戴上了口罩。

“专家组抵达的第三天，武契奇总统就表示，塞尔维亚政府已听取中国专家意见，决定迅速推广相关中国经验，当地主流媒体也对中国专家的建议进行大篇幅报道。这都让我们感觉特别安心。”邹军伟说。平时，他会关注专家组通过中国驻塞尔维亚大使馆微信公众号发布的防疫提醒。“许多防疫知识对侨胞们做好日常个人防护很有帮助。”

身为伏伊伏丁那华人商业联合会会长，邹军伟最近正与塞尔维亚丽水商会等各侨团的朋友们积极联系国内采购口罩，捐给当地政府。“第一批22万只口罩已经到了，这是塞尔维亚收到的第一批华侨华人捐赠的救援物资。我们愿和祖（籍）国一道，为塞尔维亚抗击疫情贡献自己的力量。”邹军伟说。

意大利侨胞：

“感受到了国内亲人的关爱”

海外侨胞如何抗疫？如何做好社区防控？如何合理应用感冒药？别急，中国专家为你一一解答。

当地时间4月1日上午，中国政府第三批赴意大利抗疫医疗专家组面向华侨华人、留学生及中资机构的新冠肺炎防疫线上讲座“开讲”了。

线上，专家与侨胞聊得火热；线下，作为专家组里的“编外成员”，意大利侨胞吕伯阳专注地记录、拍照，将现场情况第一时间分享到意大利华文媒体与中国国内媒体的微信工作群中。

当地时间3月25日下午，中国第三批援意医疗专家组飞抵米兰。作为在当地协助专家组工作的志愿者，吕伯阳立即“上岗”。第一周，专家组主要针对意大利当前疫情，与当地专家交流经验，提供治疗、防护指导。第二周，专家们重点为当地华侨华人提供健康咨询、举办抗疫讲座。

“专家们对待工作尽心尽责，对当地侨胞的身体健康非常关心，想把所有经验传授给大家。”在与专家组朝夕相处的十多天中，一段“插曲”让吕伯阳体会到专家组对侨胞的用心之深。

一天，正在走访当地一家医院时，专家们意外获知一名肾衰竭的侨胞被诊断为新冠肺炎疑似病例，正在这家医院接受治疗。国内亲人听闻他病情危急，又因信息沟通不畅，十分担忧，辗转联系上专家组，希望他们帮忙了解情况。

“交流活动结束之后，专家们在医院等到晚上8点多，见到了这名患者的主治医生。在仔细询问有关患者身体状况的每一项参数后，专家判断病情并没有非常糟糕。这个消息让患者的国内亲人们松了一口气。”吕伯阳回忆。

过去十多天，这样的点滴温暖时常感动着他。工作间隙，专家组的几名护士长经常细心地提醒他定时更换口罩、及时消毒眼镜、用棉签清理耳朵等防护细节；刚下国内“疫”线的医生们用实际案例告诉他，新冠肺炎并非不可战胜，只要做好防护，就能避免感染。

“专家们不仅给我很多防疫的专业指导，还如家人一般关心着我，让我感受到祖（籍）国的强大与亲人的关爱。我希望自己能成为一个窗口，将他们带来的防护知识和抗疫信心传递给更多华侨华人与当地朋友。”吕伯阳说。

巴基斯坦侨胞：

“为强大温暖的中国而自豪”

当地时间3月29日，中国政府赴巴基斯坦抗疫医疗专家组抵达伊斯兰堡的第二天，一场视频会议在中国驻巴基斯坦大使馆举行。中国专家们在线讲解新冠肺炎防控知识，巴基斯坦华侨华人、中资企业员工、留学生代表等近100人在网络那端仔细聆听，全神贯注。

虽然只是在家通过电脑参会，巴基斯坦华侨华人协会会长喇杰廉依然戴上口罩，并特意换上一身正装。“这是对专家组万里驰援的一份敬意。”

这几日，许多巴基斯坦朋友给喇杰廉发来当地媒体的新闻报道链接，都是有关中国向巴派遣抗疫医疗专家组的。“朋友来了！”“朋友就是朋友”，一行行醒目的标题让喇杰廉由衷骄傲。

“巴基斯坦发生疫情之后，中国政府迅速派来医疗专家组，不仅感动了巴基斯坦人民，也让我们华侨华人备感温馨。”喇杰廉坦言，疫情发生之初，华侨华人都很担忧。尤其是一些侨胞，由于不熟悉当地的乌尔都语，心中难免焦虑甚至恐慌。“不少人担心，万一被感染了，能不能得到治疗？能不能治好？现在祖国的医疗专家组来了，我们心里踏实了许多。”

在3月29日的视频会议上，中国的医疗专家们详细介绍了如何防控新冠肺炎，如何做好自我防护，还就大家关心的社区防控等问题给予专业解答，并现场教授大家“七步洗手法”。

喇杰廉听得格外认真。他在巴基斯坦行医多年，开了一家小有名气的“中国诊所”。最近，因为疫情影响，诊所暂时停业，但是仍有许多华侨华人和当地民众找他咨询各类防疫问题。有些问题，他心里也有些把不准。

在交流环节，喇杰廉就侨胞关心的问题向专家们进行了咨询。专家们的解答让喇杰廉心中明朗许多。

“会议结束之后，我立刻把这些实用的信息转告给更多朋友。”喇杰廉说。

许多当地民众都向喇杰廉感叹，他们很自豪有中国这样一个强大可靠的朋友。“其实，这也是我们侨胞的心声，有一个强大温暖的祖（籍）国，我们很自豪。”喇杰廉说。

老挝侨胞：

“必须给中国的英雄们点赞！”

“中国专家组一到老挝，连夜开会讨论工作，次日一早又将核酸检测设备等医疗物资送到老挝卫生部，几乎一刻未停。”说起中国政府赴老挝抗疫医疗专家组紧锣密鼓的行程，老挝中国商会名誉会长姚宾连声感叹：“必须给中国的英雄们点赞！”

当地时间3月29日下午，中国政府向老挝派遣的抗疫医疗专家组抵达万象。老挝政府副总理、防控新冠肺炎疫情领导小组负责人宋迪与中国驻老挝大使姜再冬前往机场迎接。

“听说中国专家组要来，老挝政府的官员几次深夜给我打来电话，商量安排专家组的接待工作。对大家来说，中国专家组就像一根定海神针。他们来了，老挝民众和华侨华人的心就放下了。”姚宾说。他在万象经营的酒店是专家组的下榻之处，这让他能更近距离地感受中国专家的尽责与敬业。

抵达当天，专家组刚到酒店安顿下来，就将3份电子文档发到姚宾的手机上，一份是消毒剂使用指南，一份是公共场所新冠肺炎防控技术方案，还有一份是疫情期间公共场所空调通风系统运行管理指南。“这些资料都是专家组为老挝侨胞准备的。我立即转发到当地侨胞的微信群中，供大家参考。”姚宾说。

更让姚宾动容的是专家组成员的一句话：“我们一定全力以赴，尽自己所有的力量帮助老挝防控疫情。”

3月24日，老挝境内首次确诊新冠肺炎病例。根据老挝卫生部消息，截至4月1日，该国累计确诊新冠肺炎病例10例。

“虽然确诊病例不多，但是老挝的防疫形势依然严峻。在老挝宣布首次确诊病例并请求中方愿助不到5天后，中国抗疫医疗专家组就携带价值417万元人民币的医疗物资，风尘仆仆赶来，‘中国速度’令人感动，我们也再次见证了山水相连、守望相助的中老友谊。”姚宾说。

让姚宾感动的是，当他把中国专家组来的消息告诉酒店员工，所有人都举双手欢迎。在这其中，90%都是老挝本地员工。

“因为疫情影响，许多酒店都已经关了。我原本以为会有员工提出不来上班的请求。可是他们都说，我们一定为中国专家组做好后勤服务工作。”姚宾说。无论老挝政府、当地民众还是华侨华人，都对中国专家组寄予厚望。“中国有力有效防控疫情，为世界各国做出榜样。如今，富有经验的中国抗疫医疗专家组来了，我们觉得打赢这场战疫有戏了！”

(责编：曹昆)