4月5日，中国政府向菲律宾派遣的抗疫医疗专家组抵达马尼拉。

乌马利摄（新华社发）

4月1日，在乌克兰基辅，工作人员将中国政府援助乌克兰的人道主义抗疫物资装车。

新华社记者 李东旭摄

4月1日，工作人员从飞机上卸下中国政府援助白俄罗斯的人道主义抗疫物资。

任科夫摄（新华社发）

4月2日，中国红十字会援助伊拉克防治新冠肺炎专家组成员参加视频连线会议。

新华社记者 张 淼摄

本报北京4月5日电 综合本报和新华社消息：4月5日，中国政府派遣的抗疫医疗专家组抵达菲律宾首都马尼拉。此次医疗专家组由国家卫生健康委员会组建，福建省选派，一行共12人，包括呼吸与危重症、中医、传染性疾病控制、微生物检验、护理等多个领域的专家。

同机抵达的还有中方捐赠的一批防护用品、医疗设备和中成药等抗疫物资。

这仅仅是中国援助其他国家抗击新冠肺炎疫情的缩影。国际防控疫情形势不断严峻，中国在做好自身防疫抗疫的同时，也通过派遣医疗专家组、援助物资、分享抗疫经验等方式，尽力帮助世界上其他国家防疫抗疫。

4月2日，中国红十字会援助伊拉克防治新冠肺炎医疗专家组在巴格达参加由中国红十字会、伊拉克红新月会、红十字国际委员会、红十字会与红新月会国际联合会四方代表参加的视频连线会议，与各方交流伊拉克新冠疫情防控形势，分享中国抗疫经验。

4月2日，中国政府及马云公益基金会等援助的防疫物资在阿富汗首都喀布尔顺利交接，其中包括医用防护服、口罩、呼吸机等。

4月1日，中国提供的防疫援助物资抵达多个国家，受到热烈欢迎。

——中国与斯里兰卡在斯里兰卡卫生部举行物资交接仪式，中国驻斯里兰卡大使馆向斯里兰卡转交中国政府首批紧急人道主义援助防疫物资清单，包括医用口罩和检测试剂。

——中国政府向白俄罗斯提供的第一批用于抗击新冠肺炎疫情的人道主义物资援助，包括检测试剂、防护服、护目镜、医用手套等。

——中国政府援助乌克兰的人道主义抗疫物资1日抵达乌首都基辅。

在机场迎接的各国官员，都对中国在关键时刻伸出援助之手表达感谢。

此外，中资企业、基金会等民间捐助的物资也陆续抵达各国。中国银行向泰国抗疫捐助一批急需物资，包括口罩、防护服及护目镜等；中建、中铁、中水电和广垦橡胶等中资企业向马来西亚沙巴州政府捐赠的防疫物资运抵哥打基纳巴卢国际机场，主要包括口罩、防护服、护目镜等；马云公益基金会、阿里巴巴公益基金会向印度红十字会捐赠的首批抗疫医疗用品运抵印度首都新德里。

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