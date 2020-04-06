根除种族主义言行刻不容缓（钟声）

全球抗疫，每个人、每个国家都是责任主体，疫情已在考验人类文明的成色

新冠肺炎疫情全球蔓延的形势异常严峻，眼下正是检视人类能否共同努力战而胜之的关键当口。国际社会普遍懂得团结是取胜前提的道理，但有些人不然，他们根深蒂固的种族主义冲动，一次次给全球抗疫行动输送着负能量。

譬如4月4日，在直播武汉市汉口江滩举行的悼念活动时，法国BFM电视台一名评论员发表不尊重逝者的言论，就是极为恶劣的一种表演。此举受到一致谴责，网民纷纷指出，“这不是‘不合适’的言论，而是种族主义的言论”……虽然当事人及其所在电视台均已就此公开道歉，但其言论造成的伤害是不容忽视的客观存在。

新冠肺炎疫情发生以来，西方一些人发表的种种怪论，暴露的是种族主义惯性思维。他们试图给病毒和疫情贴上种族标签，妄称新冠肺炎为“黄种人的病”“新冠病毒只攻击亚裔免疫系统”，傲慢与偏见交织，无知与狂妄相杂，无不是在煽动种族主义和排外情绪，堪称国际社会的“公害”。

反对给病毒贴上地域、国家、种族标签，这是国际社会的主流共识，也是国际社会理当坚守的公道。世界卫生组织反复强调，病毒没有国界，不区分种族、肤色和财富，“我们面临的最大敌人不是这一病毒本身，而是导致人们对立的污名化”。联合国秘书长古特雷斯多次呼吁，各国要避免因为疫情而出现针对特定种族的歧视和侵犯人权现象，“不要让无辜民众成为受害者”。西方一些政客和媒体对此置若罔闻，一再触碰文明底线，制造种族矛盾，极不负责，极不道德。对这样的言行，国际社会必须高度警惕，严厉谴责，坚决抵制。

历史教训告诉人们，伴随大型传染性疾病而产生的种族主义和排外情绪，非但无助于解决问题，反而会制造更大问题。种族主义偏见只会烙下隔阂和伤害，种族主义言论只会滋生矛盾和冲突。历史上曾有的那些不堪不可以重演。必须警惕，随着新冠肺炎疫情的蔓延，一些别有用心的大肆污名化行径，一些有计划进行的系统性抹黑，已经造成针对华人乃至亚裔群体的霸凌歧视甚至暴力伤害抬头。这种开历史倒车的行径极其危险，是绝对不可容忍的。

疫情面前，各国有识之士一再呼吁团结合作，反对歧视和分裂，表达对善意的坚持，对正义的伸张。世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安明确表示：“我相信任何人都会后悔把病毒同种族联系在一起，这是所有人都不希望的，我们需要团结合作。”联合国当代形式种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍现象特别报告员滕达伊·阿丘梅严正指出，使用别有用心的名称来替代新冠病毒是不负责任的，煽动恐惧和歧视的政策不但对有效抗击疫情没有好处，还会适得其反。“作为一名历史学者和人类学家，我相信深入了解一个社会及其文明程度的最好方式之一，是看其应对困难时的态度。”英国国家学术院院士、剑桥大学社会人类学教授艾伦·麦克法兰的话引人深思。

“重大传染性疾病是全人类的敌人”“病毒无国界。疫情是我们的共同敌人”“当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争”……习近平主席在二十国集团领导人特别峰会上阐述的主张深入人心，促使国际共识指导共同行动。人们必须认清人类与新冠病毒大战的客观现实，万不能做独善其身的空想，万不能容挑衅公理的恶行。

全球抗疫，每个人、每个国家都是责任主体，疫情已在考验人类文明的成色。文明社会必有底线，根除种族主义言行刻不容缓。

《 人民日报 》（ 2020年04月06日 03 版）

(责编：曹昆)