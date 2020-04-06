“携手努力，打好疫情防控全球阻击战”（患难见真情 共同抗疫情）

当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延。中国党和政府时刻挂念海外同胞的安危，中国驻外使领馆加强对境外我国公民的关心关爱，做好领事保护、防护指导和物资保障，保护他们的生命安全和身体健康。海外华侨华人也积极行动起来，携手共抗疫情、共克时艰。

驻外使领馆为海外中国公民提供协助

中国驻意大利大使馆与意政府保持密切沟通，要求意方确保在意中国公民的安全和健康，确保患者得到及时救治。中国抗疫医疗专家组抵意后，大使馆邀请专家通过互联网直播，为旅意同胞讲解疫情防控和药物使用知识，并组织在意中国医生组成志愿团队，为当地中国留学人员提供医疗咨询和心理辅导。

中国驻西班牙大使馆近日增设了一条领保热线，根据当地疫情形势和西班牙政府抗疫政策，为旅西华侨华人和留学人员等提供科学指导。中国驻西班牙大使馆和中国驻巴塞罗那总领馆通过多种渠道与中国留学人员保持联系，了解他们的工作生活状况和困难，并回应了众多来自国内家长的电话咨询。

现在正值日本毕业季，中国驻日本大使馆日前表示，针对部分应届留学毕业生学业结束后住房租期行将届满，因航班安排等原因短期内难以回国的问题，使馆紧急协调在日侨胞，为这些学生提供低价酒店和宿舍。使馆已在官网上公布了第一批酒店和宿舍的联系方式，今后还会根据需要予以更新，不断满足中国留学生的需要。

此前，有15名在马来西亚的中国公民确诊新冠肺炎。他们住院治疗期间，中国驻马大使馆协调当地志愿者进行“一对一”照料，解除他们的生活之忧。目前，这15名中国公民均已康复出院。

加纳出现新冠肺炎确诊病例后，中国驻加纳大使馆召开使馆与在加侨团商会、中资机构、医疗队防控新冠肺炎疫情联席会议，明确将保障在加同胞生命安全和身体健康及中资机构的生产经营活动作为当前首要任务，并提出防控疫情的详细建议。

互帮互助共渡难关

美国犹他州盐湖城华助中心积极开展防疫工作，向中国侨胞推荐咨询平台，供他们在出现疑似症状时咨询。同时，华助中心还同当地中国商品超市保持密切沟通，向华侨华人及时通报口罩到货信息等。华助中心有关负责人表示，基于中国国内抗击疫情经验，犹他州侨胞对新冠肺炎疫情已经有了较全面的了解，该中心将积极推进相关防控工作。

旅比华侨华人医生近日联合组建抗疫医疗服务队，为当地华侨华人及时提供咨询、就诊指导及紧急救助服务。中国驻比利时大使馆近日与医疗服务队举行视频工作会议，呼吁医疗服务队在服务好当地华侨华人社区的同时，尽可能同比利时同行分享中国抗疫做法及自身诊疗经验。

泰国多个华侨华人社团近日举办“同心协力、共抗疫情”座谈会，探讨如何继续做好疫情防控的宣传和支援工作。泰国浙江商会表示，在新冠肺炎临床治疗过程中，中西医结合的方法取得积极疗效，呼吁多向在泰华侨华人宣传中医药防疫相关知识，与当地各界民众一道渡过难关。

比利时华商丝路商会协调了一批个人防护用品和板蓝根、连花清瘟颗粒等中成药，由相关负责人开车前往多个城市，为华侨华人送去物资。商会负责人表示，海外华侨华人做好自我防护，就是对抗击疫情的贡献。“让我们携手努力，打好疫情防控全球阻击战。”

华侨华人踊跃为当地抗疫提供支持

近日，巴西南美洲闽南同乡联谊总会代表部分当地华侨华人向圣保罗市医疗产品物流中心捐赠N95口罩。圣保罗市卫生局代表表示，华侨华人送来的不仅是宝贵的物资，更是鼓舞巴中民众携手抗疫的信心和力量。此外，巴西累西腓市侨胞日前向该市政府机构捐赠一批防疫物资。他们在致市政府的慰问信中写道：“巴西是我们的第二故乡，我们和巴西兄弟姐妹一起面临共同的挑战。病毒无国界。一方有难，八方支援！”负责接收物资的累西腓市检察长拉斐尔对此表示衷心感谢。

意大利佛罗伦萨华侨华人向当地紧急救援中心捐赠了一批防护物资，并寄语：“献给冲在第一线的你们，为我们抵抗敌人的你们。一份小小的贡献，一份小小的支持。”此外，意大利贝卢诺市华人企业家向该市政府机构捐献了抗疫物资。贝卢诺市市长雅科波·马萨罗回应：“正是你们善意的行为，使我们成为一个集体。”

多个西班牙华侨华人社团近日联合发布了捐赠倡议书，帮助有捐赠意愿的中国有关机构与当地对接，并开展募捐活动。一些侨胞还当起翻译志愿者，帮助西班牙抗击疫情一线医生同中国医生交流经验。很多华侨华人自发向当地的医院、警察局捐赠医疗防护物资，受捐单位纷纷在社交媒体上发文表示感谢，西班牙主流媒体也进行了报道。

在武汉大学法国校友会的积极协助下，法国乔治·蓬皮杜欧洲医院和武汉大学中南医院近日进行了线上交流，12名法方专家参与连线，并在连线结束后专程致谢，表示交流富有成效，有助于帮助当地抗击疫情。

（本报北京、罗马、马德里、东京、曼谷、约翰内斯堡、华盛顿、布鲁塞尔、里约热内卢、巴黎4月5日电 记者曲颂、韩硕、姜波、刘军国、林芮、孙广勇、万宇、张梦旭、任彦、朱东君、刘玲玲）

《 人民日报 》（ 2020年04月06日 03 版）

(责编：曹昆)