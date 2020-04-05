中国赴菲律宾抗疫医疗专家组抵达马尼拉

随同包机抵达的援菲抗疫医疗物资。中国驻菲律宾大使馆供图

人民网曼谷4月5日电（记者赵益普）当地时间4月5日下午1点30分左右，应菲律宾政府邀请，中国政府赴菲律宾抗疫医疗专家组包机抵达菲律宾首都马尼拉。专家组共12人，由国家卫健委组建、选派，分别为福建省立医院、福建省疾病预防控制中心、福建医科大学附属第一医院、福建中医药大学附属人民医院专家及侨务干部，大部分成员都有一线抗疫经验。

这是继柬埔寨、老挝之后，中国政府因新冠肺炎疫情向东盟国家派遣的第三支抗疫医疗专家组。菲律宾《马尼拉公报》报道称，中国抗疫医疗专家组将与菲一线抗疫人员紧密合作，分享中国抗疫经验。菲律宾内阁部长兼新兴传染病跨机构工作组（IATF）发言人诺格拉莱斯表示，专家组此次到访为技术访问，将协助菲政府努力战胜疫情。

随同专家组包机抵达的，还有一批由福建省捐赠、当地急需的医疗救治物资，这批物资的外包装上用中文和菲律宾语印着当地谚语“独叶难成帚，齐心方得胜”。据中国驻菲律宾大使馆透露，这是中国政府援助菲律宾的第三批抗疫医疗物资。在马尼拉的尼诺伊?阿基诺国际机场，中国驻菲律宾大使黄溪连、菲律宾外长洛钦将一同出席简短的迎接仪式和物资交接仪式。据了解，菲律宾总统杜特尔特和卫生部长杜凯目前正在隔离之中。

专家组组长、福建医科大学附属第一医院副院长翁山耕告诉记者，专家组暂时按照15天来安排在菲的工作行程，重点工作是向菲方提供疫情防控、公共卫生政策实施、医疗救治等方面的指导和分享经验。“专家组不直接参与诊疗，以指导帮忙、分享经验为主，相信中方的抗疫经验和研究成果，对于菲律宾的抗疫工作会有帮助。”翁山耕说。

据悉，专家组的工作地点将主要在疫情严重的马尼拉地区。黄溪连告诉记者，中国向周边国家派遣的医疗队并不多，此次的援菲医疗专家组充分体现了中菲友好，对于提振菲抗疫信心有很大作用。“菲律宾是人类命运共同体的重要部分，中国在自身抗疫取得阶段性胜利后，积极援助菲律宾，这是人类命运共同体的充分体现。”

截止发稿前，菲律宾累计确诊达3094例，包括多名参议员被感染。疫情已造成菲律宾144人死亡。杜特尔特已经对首都马尼拉所在的整个吕宋岛实施了“加强性社区隔离”，全岛5000多万居民被要求尽量待在家中。杜特尔特还先后宣布全国进入公共卫生紧急状态、灾难状态、国家紧急状态，以控制疫情在菲蔓延。

根据全球疫情形势变化，中国外交部于4月2日更新了中国公民暂勿前往新冠肺炎疫情高风险国家的提醒，东盟地区有三个高风险国家，分别为：马来西亚、菲律宾、泰国。

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