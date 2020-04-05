未雨绸缪　东京提前发布紧急状态对策

日本东京都知事小池百合子3日提前发布紧急状态时首都应对方针概要。一旦中央政府宣布国家进入紧急状态，东京将要求居民避免外出，同时允许必要经济活动继续。

小池认为宣布紧急状态有助防控新冠疫情，而日本政府对此态度谨慎。

【预留时间】

小池3日在记者会上说：“为了让市民和从业者能够提前准备，我们发布紧急应对措施概要。”

按照这份概要，如果中央政府宣布国家进入紧急状态，东京将限制使用公共设施、叫停聚集活动；要求居民在家办公、尽量避免外出；允许继续售卖食品、药品等生活必需品，允许金融等维持社会经济必需的行业继续营业。东京打算开设热线电话，提供疫情咨询。

受疫情影响，东京一些中小企业经营困难。小池3日证实，这些企业利用紧急融资制度申请的融资额大约为1200亿日元（约合78亿元人民币），远远超出政府预期的248亿日元（16亿元人民币）。她说，东京应采取“过去最大规模的紧急对策”，争取本月15日前发布新的经济救助政策。

日本中央政府对宣布紧急状态态度谨慎。小池说，宣布紧急状态将释放“有力信号”，有助避免疫情大规模暴发，“如果（宣布紧急状态）伴随经济刺激政策，将为东京（抗疫）提供大动力”。

路透社解读，这是小池明确表达希望中央政府宣布紧急状态。

日本大阪府2日发布紧急状态应对政策，将要求限制使用学校、幼儿园和部分养老设施，居民除购买食品应避免不必要外出。

【早做打算】

东京在日本47个都道府县中确诊病例最多，3日新增确诊病例89例，累计773例。截至3日，日本全国累计确诊病例3101例，算上“钻石公主”号游轮712例确诊病例，共计3813例。

日本中央政府打算向疫情期间收入减少至一定水平的家庭每户发放30万日元（2万元人民币）现金补助，向全国大约5000万户家庭每户发放2枚棉布口罩。

东京现有大约750张病床用于收治新冠病毒感染者。共同社报道，截至2日，628名患者正在住院，加上3日新增确诊病例，入院人数将增至717人。

为防止病床满员，确保重症患者优先获得救治，东京都政府打算让无症状感染者和轻症患者出院，转而在家中或酒店里休养。大阪府等至少7个府县考虑施行同样政策。

东京正在考虑利用奥运设施收治新冠病毒感染者。受疫情影响，2020年东京奥运会推迟至明年7月举行。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、杨牧)