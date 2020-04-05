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出现死亡病例　印度最大贫民窟部分封闭

2020年04月05日13:12  来源：新华网
 

印度孟买市政府3日封闭塔拉维贫民窟部分区域，这个印度最大贫民窟已出现3例新冠确诊病例，其中两例死亡。

【禁止出入】

市政府在塔拉维贫民窟划出8个隔离区。警方3日在这些封闭区域执勤，禁止任何人进出。

市政府发言人说，政府要求封闭区域内居民在家隔离，已派人对区域内房屋“喷洒盐酸”消毒。

这名发言人说：“塔拉维的人们正遵守规定，他们和孩子都待在家中。”

塔拉维贫民窟首例新冠病例是一名56岁男子。市政府说，这名男子1日确诊，当晚在转院途中死亡，近期没有出远门或接触已知感染者，以前有过肾脏疾病。

第二例死亡病例是一名51岁环卫工人，家住孟买另一地区，但在塔拉维工作，2日去世。

另外一名感染者是医生，在塔拉维生活工作，3日在接受治疗。

【担心暴发】

塔拉维贫民窟因2008年上映的电影《贫民窟的百万富翁》而知名。贫民窟人口密集、卫生状况差，疫情暴发风险高。

法新社报道，塔拉维贫民窟有将近100万人，住在狭小的棚屋或楼房内，人口密度据信达到每平方公里27万人。

印度卫生部3日发布的数据显示，印度累计确诊新冠病例2547例，治愈163例、死亡62例。确诊病例较前一天增加478例。

为防控新冠疫情，印度政府3月25日要求全国民众除购买生活必需品外不出门，为期21天。

51岁的塔拉维居民沙伊克住在一名感染者家对面。他接受法新社记者电话采访时说，周围的人先前基本没有遵守印度政府的居家要求，现在塔拉维出现病例，大家都很紧张。

“我们一家五口人，使用公用厕所，只能从公共水龙头取水。”他说。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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