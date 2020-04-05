意大利“封城令”或延至5月

为抗击新冠肺炎疫情，意大利“封城”措施可能延续至5月1日以后。

意大利总理朱塞佩·孔特3日再次呼吁欧洲联盟发行联合债券，以帮助意大利抗疫和复苏经济。

【继续封】

意大利目前是全球新冠肺炎疫情死亡病例数最多的国家。截至当地时间2日18时，意大利确诊病例115242例，死亡13915例。

民防局局长安杰洛·博雷利3日接受意大利广播电视公司采访。就封城措施是否延长的提问，博雷利回答：“不幸的是，（封城措施）将延续。我不相信情况会在5月1日前好转，我们不得不严格执行。”

意大利3月初宣布封城，原定4月3日解禁。大部分商铺、酒吧和餐馆关闭，民众除有必要不得离家。封城措施随后扩充，禁止全国范围内跨地区人员流动、停止不必要商业活动、严格控制民众“社交距离”。由于疫情没有得到有效控制，封城令延续至4月中旬复活节以后。

【盼发债】

意大利总理孔特3日在意大利《共和国报》发表文章，回应欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩前一天在这家报纸刊发的文章。

冯德莱恩那篇文章试图安抚意大利人，就欧盟一开始没有为意大利抗疫提供足够支持表达歉意。文章提及欧盟打算设立的1000亿欧元（约合7748.8亿元人民币）基金，说这一机制可以为意大利等受疫情影响严重的成员国提供贷款，从而保障就业。

孔特回应，他欢迎上述保就业方案，是时候让欧盟展示“更大雄心、团结和勇气”，再次敦促欧盟尽快发行“新冠债券”。

所谓“新冠债券”是一种联合债券。意大利、法国、西班牙等欧盟成员国提议发行，德国、荷兰、奥地利等国家明确反对。多家媒体报道，持反对意见的国家政府担心联合借债将使它们为财政收支不稳定的国家“埋单”，减少那些国家控制赤字的动力。

【得助力】

菲亚特克莱斯勒汽车公司3日证实，这家企业位于意大利北部琴托的一家工厂已经开始生产呼吸机配件，以帮助呼吸机制造商Siare增加产量。

意大利政府先前要求Siare提升月产量至平时的三倍。菲亚特克莱斯勒方面说，已经与另一家汽车制造商法拉利合作，生产出首批呼吸机电子阀。

路透社报道，那家位于琴托的工厂原本生产高性能汽车发动机，疫情暴发后一度停产，后续为生产呼吸机配件部分复工。

菲亚特克莱斯勒方面说，加上琴托工厂所产呼吸机配件，Siare呼吸机生产时间预期缩短30%至50%。（杜鹃）（新华社专特稿）

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