国际观察：却看美国人怎样给本国政府打分

3月中旬以来美国新冠肺炎疫情骤紧，近几天来更创日增确诊病例两万的“新高”，连美国政府也不讳言，今后两周将是最困难时期，不排除确诊超50万，病亡过10万的可能性。疫情扩散的结果是连锁反应，经济、金融、社会、民意都呈现震荡不安之势，人们惊呼这是“二战”之后美国面临最严峻的局面。

美国疫情是新冠全球大流行的一部分，目前已成世界“震中”，美国疫情不灭，世界抗疫难平。从“命运共同体”的高度看，包括中国在内的所有国家必须坚持同舟共济、守望相助的精神推动国际抗疫合作，携手共进，战胜病毒。任何隔岸观火、以邻为壑、幸灾乐祸、落井下石的态度和做法都是害人害己，要不得。

美国是世界“首富”“首强”，科技最发达、医疗设施和技术水平最高的国家。美国政府在20天前还是淡定平静，踌躇满志，向国人和世界宣称“一切皆在掌控之中”。局面何以如此迅速失控，以致像美国媒体和专家们所说公共卫生体系“濒临崩溃的边缘”？

对此，美国国内方方面面议论纷纷，对政府有关施策多有诟病，认为预判错误、政策失误、不负责任是造成局面失控的根本原因。这些批评来自民间，来自学界、媒体、医护人员，来自州、市政府，也来自两党高层，范围如此之广，原因很简单，因为疫情发展至此，威胁到所有人的健康、生命安全和切身利益，他们认为责任在政府。

在这些批评中，被认为是“美国最具权威的报纸之一”的《波士顿环球报》3月30日以编委会名义发表的一篇社论颇有代表性。该文以犀利的文字对美国政府在应对新冠疫情中所犯“错误”进行了梳理和分析，认为“许多苦难和死亡本可避免”，但“白宫的灾难性决定使这个世界上最富有的国家注定要经历一段无法言喻的苦难日子”。

社论说，这些“灾难性决定”主要是：在美国国内已经出现疫情，中国和其他国家已经采取有效措施控制疫情的时候，美国政府未及时行动，而是轻描淡写，坚称“一切尽在掌控中”；“人为地保持确诊者少，不对易感人群进行积极检测”，甚至不允许被感染的游轮乘客上岸隔离和诊疗；未及时指导实行隔离防控；将新冠病毒称为“中国病毒”加剧了种族歧视，未能推动国际合作遏制疫情；回避责任，拒绝接受顶级专家提出的重要建议和世卫组织推荐的检测方法，导致数千美国人付出生命的代价；没有及时分发防护服，口罩和呼吸机，等等。社论的结论是：错误的预判浪费了几个月时间，使病例成倍增加，政府的手“沾满了鲜血”。

《波士顿环球报》社论的用词是否公允，所列各项是否妥当自有公论，但确有值得美国政府和公众思考，也值得正在抗疫奋斗中的世界各国警惕和借鉴的内容。对人民的健康和生命安全负责，全民动员，采取积极有效的以早发现、早隔离、早确诊、早治疗为核心的严防严控措施，积极推动国际合作，应是共同的努力方向。

（作者是中国人民外交学会原副会长、前驻外大使）

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