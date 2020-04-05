赴蒙汉语教师志愿者之家发放孔子学院总部抗疫健康包

4月3日，赴蒙汉语志愿者之家管理教师们分配抗疫物资。

人民网乌兰巴托4月4日电（记者 霍文）4月3日，赴蒙汉语志愿者之家收到来自孔子学院总部的抗疫健康包。管理教师们第一时间将抗疫物资发放给在蒙的志愿者教师们。虽然相隔千里，但温暖常在。志愿者教师收到孔子学院总部的物资，感受到了来自祖国的关怀。无论何时，海外一线志愿者教师们，有所依靠，并不孤单。

据介绍，新冠肺炎疫情以来，在孔子学院总部的领导下，赴蒙汉语教师志愿者之家迅速作出反应，于1月26日上线了“蒙古国志愿者身体健康情况签到程序”，该程序实现了管理教师对赴蒙汉语教师志愿者身体健康情况的实时关注。

与此同时，赴蒙汉语教师志愿者之家的管理老师们和志愿者教师保持密切沟通，及时传达孔子学院总部的工作通知和安排，为志愿者教师提供最新防疫资讯和措施，保证赴蒙汉语教师志愿者做好防疫工作。全体赴蒙汉语教师志愿者能够遵守纪律，服从管理。各方团结一心，密切配合，保证了防疫工作和教学工作的有序开展。

受新冠疫情的影响，蒙古国各学校根据实际情况调整教学方式，开展形式各异的网络课程，保证汉语教学的顺利进行。赴蒙汉语教师志愿者们与学校密切配合，发挥自身能动性，开设网络课程。汉语教师志愿者们表示，做好本职工作，安排好网络教学，这是对祖国的最好支持。他们心怀感恩，不忘初心，和祖国一起迎接春天，迎接胜利的曙光。

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