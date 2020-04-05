印尼确诊病例升至2092例 因公殉职医务工作者数量增加

人民网雅加达4月4日电（记者徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托4月4日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至2092例，新增确诊病例106例。目前，有150名患者被治愈，另有191例死亡病例。

尤里安托表示，过去24小时内，印尼新冠肺炎治愈患者数量新增16例，死亡病例增加10例。截至目前，印尼疫情形势最为严峻的首都雅加达确诊病例数量已达到1028例，约占目前印尼全国确诊病例总数的49.1%。

印尼医生协会秘书长阿迪布·科迈迪4日证实，又有两名印尼医务工作者因感染新冠肺炎疫情不治身亡，他们均不是呼吸道专科医生。阿迪布敦促工作在一线的医务工作者在同疑似或确诊病例接触过程中，务必严格按照标准穿戴个人防护设备。在印尼新冠肺炎确诊病例不断增长的同时，因公殉职的医务工作者数量也有所增加。印尼国家抗灾署负责人兼加速防控新冠肺炎疫情工作组主席多尼·莫纳尔多日前在向印尼国会报告中说，截至本月2日，印尼已有13名医务工作者因感染新冠肺炎去世。

当地媒体4日报道，印尼多个部委日前公布了新冠肺炎确诊病例相关情况。印尼财政部有8名确诊病例，其中包括4例死亡病例。印尼环保部出现1例死亡病例。印尼国企部有12例确诊病例，其中有8例死亡病例。

当地媒体援引印尼经济观察人士瓦尤的观点报道称，新冠肺炎疫情仅会对经济造成短期负面影响，这种影响不同于经济危机和全球经济复苏缓慢带来的影响。当疫情结束后，经济发展能够得到迅速恢复。

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