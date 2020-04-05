基辛格：新冠病毒大流行将永远改变世界秩序

人民网华盛顿4月4日电(记者张梦旭) 美国前国务卿亨利·基辛格4月3日在美国《华尔街日报》发表了题为“新冠病毒大流行将永远改变世界秩序”的专栏文章。基辛格在文中指出，新冠病毒以前所未有的规模和猛烈程度对人类发起袭击，对人类健康的影响可能是暂时的，但它所引发的政治和经济动荡可能会持续几代人。各国必须在合作的基础上解决当前的问题，否则将面临最坏结果。

“新冠肺炎全球大流行的超现实气氛，让我想起了在第二次世界大战突出部战役期间，我作为第84步兵师一名年轻人的感受。” 基辛格撰文说，现在就像1944年一样，有一种早期的危险感，这种危险不是针对任何特定的人，而是随机的袭击和破坏。 “现在，在一个分裂的国家，（我们）需要有效率和有远见的政府，以便克服前所未有的障碍。维持公众的信任对社会团结、社会之间的关系以及国际和平与稳定至关重要。”

基辛格指出，新冠病毒之后，世界将不再是原来的样子。新冠病毒以前所未有的规模和猛烈程度向人类发起袭击。它的传播是指数级的:美国的病例数每5天就翻一番。在这种情况下，没有治愈的方法。医疗供应也不足以应付不断扩大的病例数。重症监护病房已经到了不堪重负的边缘。检测量不足以确定感染的程度，更不用说逆转其蔓延。成功的疫苗可能需要12到18个月。“国家的团结和繁荣建立在这样的信念上，即国家机构能够预见灾难、阻止其影响并恢复稳定。而当新冠病毒大流行结束时，许多国家机构将被视为失败。”

基辛格认为，新冠病毒对人类健康的攻击是暂时的，但它所引发的政治和经济动荡可能会持续几代人。没有一个国家，即使是美国，能够通过单纯的国家努力战胜这种病毒。解决当前的问题，最终必须与全球合作的愿景和计划相结合。如果我们不能同时做这两件事，我们将面临最坏的结果。

基辛格强调，美国必须在三个领域作出重大努力。首先，增强全球抵御传染病的能力，避免因医疗技术进步带来的危险自满情绪，不断开发新的传染病防控技术和疫苗。地方政府也必须始终如一地为保护其人民免受流行病之害做好准备。第二，努力医治世界经济创伤，政府应寻求减轻经济衰退对最脆弱人群的影响。第三，维护世界秩序原则，在内政外交中保持克制，确定问题的优先次序。

在全文的最后，基辛格写道：“我们生活在一个新纪元。各国领导人面临的历史性挑战是，在应对危机的同时建设未来。失败可能会引火烧身。”

(责编：刘叶婷、杨牧)