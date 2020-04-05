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美国新冠肺炎疫情冲击波

2020年04月05日09:14  来源：人民网-国际频道
 

人民网纽约4月4日电 （记者李晓宏）面对日益严峻的新冠肺炎疫情，美国许多州延长了居家隔离时间。一些公共卫生专家担心，经济不景气和持久的社会疏离将给公众健康和社会秩序带来冲击。

据美国媒体报道，隔离措施正在美国一些地区引发更多的家庭暴力。近来，美国各地的防家暴热线接到的求助电话显著增加。新泽西州北部的基督教女青年会的家庭暴力电话上升了近1/5。“家庭暴力对受害者的危害超过新冠病毒。”全国家庭暴力热线首席执行官凯蒂·雷·琼斯说，一些家庭暴力受害者与施虐者一同被困在自己的家中，遭受到更频繁和更极端的暴力。

随着全国学校的关闭和在线学习的开始，学生、家长和老师都面临着适应远程学习的挑战。一些专家担心，在家中的学生，尤其是那些生活在不稳定环境或贫困中的学生，会错过更多的作业。罗伯特·约翰逊基金会的一份报告称，每月至少缺课3天的高中学生毕业前辍学的可能性要高出7倍，因此，他们的寿命比同龄人少9年。短期和长期不上学最大的受影响群体是全美600多万特殊教育学生，缺乏严格的教育和治疗，将使他们面临一生的挑战。“我担心平时有固定治疗师和老师的儿子们会退步。”家住新泽西州的梅根·古铁雷斯难以承受两个非言语自闭症儿子的教学和治疗工作。

地方公共卫生部门正在失去资金，导致其服务减少和社区健康状况下降。一系列企业倒闭之后，财产税和营业税收入的严重损失，可能会使许多公共卫生部门瘫痪，无法提供预防儿童期铅中毒、阻止流感、结核病和狂犬病蔓延、治疗糖尿病等慢性病的服务。

全球商务冻结之际，成千上万的高校毕业生将进入就业市场。研究显示，在高失业率时期寻找工作的首次求职者的寿命较短且不健康。杰弗瑞是纽约一所大学的法学博士生，疫情暴发前已经在纽约一家律师事务所找到工作。不过，现在他得到通知，入职可能要延迟到10月。“现在，许多公司都在裁员，那时，这个职位还在吗？”美国西北大学健康经济学研究员汉尼斯·施万特表示，经济的长期冻结，可能会使640万进入就业市场的美国人的寿命平均缩短约2年。

激增的失业率还会导致自杀率高涨。在美国开始采取封锁措施的近3周内，失业人数上升了近1万人。财政部长史蒂文·姆努钦警告说，这个比例可能达到20％，而美联储的经济学家则预测将会高达32％。研究显示，美国失业率每增加一个百分点，自杀率就会上升约1％。2007年至2009年的经济衰退期间，美国的失业率达到10％的峰值时，死亡人数增加了近5000例。有专家预估，未来24个月内，美国自杀率很有可能将是上次衰退初期的2倍。

“新冠肺炎可以致人于死地，严重的抑郁症也会导致死亡。”斯坦福大学研究卫生政策的杰伊·巴塔查亚博士建议，政府应仔细考虑即将到来的经济灾难对健康的长期影响，考虑企业和学校的关闭时长。历史经验表明，禁令持续的时间越长，不利影响就会越严重。

美国白宫本周表示，美国新冠肺炎死亡人数最终可能上升至24万人。英国伦敦帝国学院研究人员最近一份报告说，要真正发挥作用，封锁工作可能需要持续18个月。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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