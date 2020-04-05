人民网联合国4月4日电（记者 李凉） 4月3日，“七十七国集团和中国”就新冠肺炎疫情发表声明。

声明表示，当前新冠肺炎大流行带来的灾难性影响持续发展，集团愿同各国一道，团结应对疫情。集团赞赏那些迅速采取措施遏制疫情蔓延的政府，呼吁尚未行动的国家立即采取紧急措施。欢迎二十国集团就应对疫情发表声明并作出维护世界经济稳定、支持发展中国家有关承诺。赞赏发展中国家在南南合作框架下团结合作，为应对疫情作出贡献。

集团赞赏联合国秘书长在应对危机中发挥强有力领导作用并设立新冠病毒应对和重建基金。欢迎联合国各基金、方案和专门机构负责人宣布向发展中国家提供即时和长期援助。赞赏世界卫生组织在应对疫情方面发挥的领导作用，鼓励其牵头制定战略以确保各国获得必要医疗设备，遏制疫情蔓延。

当前是应对疫情的关键时刻，国际社会比以往任何时候都更需要加快落实以人民为中心的2030年可持续发展议程，采取切实行动消除全球贫困，确保不让任何人和任何国家掉队。鉴此，集团呼吁国际社会采取协调有效举措，维护全球金融市场和全球供应链稳定，减免关税，消除贸易壁垒，以促进贸易畅通，推动世界经济复苏。呼吁国际金融机构通过使用适当金融工具，帮助减少疫情大流行对发展中国家影响。呼吁国际社会采取紧急有效措施，取消单方面强制性经济措施。

集团坚决反对针对任何国家、民族和个人的歧视或污名化行为，呼吁国际社会展现团结，合力减缓新冠肺炎疫情影响，共同构建人类命运共同体。

“七十七国集团和中国”目前主席国是圭亚那。

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