新华社布鲁塞尔4月4日电（国际观察）疫情当下，道歉能否换来欧盟团结

新华社记者王子辰 李骥志

欧盟委员会主席冯德莱恩日前在意大利主流媒体撰文，为欧盟此前应对新冠疫情的表现道歉，并承诺筹集1000亿欧元帮助意大利等疫情严重的国家渡过难关。

分析人士指出，新冠疫情在欧洲扩散以来，欧洲各国间出现了一定程度的抗疫不同步，欧盟也面临着协调不力的舆论指责。冯德莱恩的道歉表明，欧盟目前正在努力团结各方，以更好应对疫情。但各国在一些关键问题上仍然存在分歧，欧盟的协调能力面临严峻考验。

欧盟态度发生转变

在一封题为《对不起，现在欧盟和你们在一起》的公开信中，冯德莱恩对意大利的疫情表示同情，并承认疫情暴发之初欧盟存在各国只顾自身利益、缺乏团结意识的问题。“当前疫情下，人与人之间保持距离可以带来安全，但欧盟各成员国间的距离，只会使每个国家陷入危机。”

冯德莱恩在公开信中表示，欧盟已经调整步伐，尽可能使欧洲国家在面对问题时保持统一。她承诺，将通过协助开放过境点、加大本土医疗用品生产、资助疫苗研发等手段帮助各国应对疫情；将利用欧盟年度预算中的每一分钱帮助成员国抗击疫情，减轻负面经济影响。

除了这封公开信，冯德莱恩连日来几乎每天都会发布短视频讲话，宣誓欧盟将采取更团结有力的措施应对疫情。

欧盟在疫情暴发初期的表现曾遭到意大利等疫情严重国家的批评。这些批评指责欧盟作为一个整体反应不力，其他欧盟国家不仅不伸出援手，还截留运往别国的医疗物资。一些原本就持“疑欧”观点的政治势力对欧盟的批评尤为尖锐。意大利前副总理、极右翼政党联盟党党首萨尔维尼日前在社交媒体上表示，疫情过后人们将拷问自己，未来欧盟到底将走向何方。

欧盟一度对上述批评声音报以强硬态度，欧盟对外行动署曾在一份报告中列举了部分批评并称其为“虚假消息”。分析人士指出，欧盟的态度从之前的否认批评转变为现在的公开道歉，表明随着欧洲疫情日益严峻，欧盟已经意识到只有团结各国力量，才能有效应对这场共同危机。

协调能力面临考验

尽管冯德莱恩表明了欧盟将团结各成员国的姿态，但她在信中也承认，欧盟国家并没能总是与意大利站在一起。不少媒体认为，这指的是一些欧盟国家在是否发行“新冠疫情欧元债券”问题上与意大利存在分歧。

在欧洲疫情愈演愈烈的情况下，欧洲央行及一些欧洲国家都呼吁发行“新冠疫情欧元债券”，以帮助成员国克服疫情引起的危机。尤其是意大利等疫情严重的国家，更是希望以此缓解疫情带来的经济压力。

3月26日，欧盟领导人召开视频会议商讨欧洲疫情及经济救助措施。法国、意大利、西班牙等9国领导人会前联合致信欧洲理事会主席，呼吁发行“新冠疫情欧元债券”。但会议最终未能就此达成协议，会后声明仅称欧盟27国财长需要再用两周时间讨论救助计划细节。

自2009年欧元区债务危机以来，德国、荷兰等经济情况较好的国家一直对发行欧元区共同债券持谨慎态度。有分析指出，这主要是因为这些国家不想为债务状况不佳的国家“背锅”，使得原本属于个别国家的债务变成欧元区国家整体担保的“共同化”债务。

分析人士指出，对欧盟领导层来说，能否解决成员国间有关“新冠疫情欧元债券”的分歧，找到各方都能接受的救助计划，将成为考验其协调和团结各国能力的试金石。（参与记者：李洁）

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