人民网>>国际

疫情当下，道歉能否换来欧盟团结

2020年04月05日07:58  来源：新华网
 

　　新华社布鲁塞尔4月4日电（国际观察）疫情当下，道歉能否换来欧盟团结

　　新华社记者王子辰 李骥志

　　欧盟委员会主席冯德莱恩日前在意大利主流媒体撰文，为欧盟此前应对新冠疫情的表现道歉，并承诺筹集1000亿欧元帮助意大利等疫情严重的国家渡过难关。

　　分析人士指出，新冠疫情在欧洲扩散以来，欧洲各国间出现了一定程度的抗疫不同步，欧盟也面临着协调不力的舆论指责。冯德莱恩的道歉表明，欧盟目前正在努力团结各方，以更好应对疫情。但各国在一些关键问题上仍然存在分歧，欧盟的协调能力面临严峻考验。

　　欧盟态度发生转变

　　在一封题为《对不起，现在欧盟和你们在一起》的公开信中，冯德莱恩对意大利的疫情表示同情，并承认疫情暴发之初欧盟存在各国只顾自身利益、缺乏团结意识的问题。“当前疫情下，人与人之间保持距离可以带来安全，但欧盟各成员国间的距离，只会使每个国家陷入危机。”

　　冯德莱恩在公开信中表示，欧盟已经调整步伐，尽可能使欧洲国家在面对问题时保持统一。她承诺，将通过协助开放过境点、加大本土医疗用品生产、资助疫苗研发等手段帮助各国应对疫情；将利用欧盟年度预算中的每一分钱帮助成员国抗击疫情，减轻负面经济影响。

　　除了这封公开信，冯德莱恩连日来几乎每天都会发布短视频讲话，宣誓欧盟将采取更团结有力的措施应对疫情。

　　欧盟在疫情暴发初期的表现曾遭到意大利等疫情严重国家的批评。这些批评指责欧盟作为一个整体反应不力，其他欧盟国家不仅不伸出援手，还截留运往别国的医疗物资。一些原本就持“疑欧”观点的政治势力对欧盟的批评尤为尖锐。意大利前副总理、极右翼政党联盟党党首萨尔维尼日前在社交媒体上表示，疫情过后人们将拷问自己，未来欧盟到底将走向何方。

　　欧盟一度对上述批评声音报以强硬态度，欧盟对外行动署曾在一份报告中列举了部分批评并称其为“虚假消息”。分析人士指出，欧盟的态度从之前的否认批评转变为现在的公开道歉，表明随着欧洲疫情日益严峻，欧盟已经意识到只有团结各国力量，才能有效应对这场共同危机。

　　协调能力面临考验

　　尽管冯德莱恩表明了欧盟将团结各成员国的姿态，但她在信中也承认，欧盟国家并没能总是与意大利站在一起。不少媒体认为，这指的是一些欧盟国家在是否发行“新冠疫情欧元债券”问题上与意大利存在分歧。

　　在欧洲疫情愈演愈烈的情况下，欧洲央行及一些欧洲国家都呼吁发行“新冠疫情欧元债券”，以帮助成员国克服疫情引起的危机。尤其是意大利等疫情严重的国家，更是希望以此缓解疫情带来的经济压力。

　　3月26日，欧盟领导人召开视频会议商讨欧洲疫情及经济救助措施。法国、意大利、西班牙等9国领导人会前联合致信欧洲理事会主席，呼吁发行“新冠疫情欧元债券”。但会议最终未能就此达成协议，会后声明仅称欧盟27国财长需要再用两周时间讨论救助计划细节。

　　自2009年欧元区债务危机以来，德国、荷兰等经济情况较好的国家一直对发行欧元区共同债券持谨慎态度。有分析指出，这主要是因为这些国家不想为债务状况不佳的国家“背锅”，使得原本属于个别国家的债务变成欧元区国家整体担保的“共同化”债务。

　　分析人士指出，对欧盟领导层来说，能否解决成员国间有关“新冠疫情欧元债券”的分歧，找到各方都能接受的救助计划，将成为考验其协调和团结各国能力的试金石。（参与记者：李洁）

(责编：李枫、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved