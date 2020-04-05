科技抗疫彰显中国力量

新冠肺炎疫情正在全球蔓延，包括墨西哥在内的拉美国家都面临疫情的严峻考验。此时，中国传来了新冠肺炎疫情防控取得阶段性重要成效和企业陆续复工复产的消息，提振了国际社会携手战胜疫情的信心。面对灾难，人类可以将科技作为应对武器，中国的科技抗疫经验值得借鉴。

基因测序、人工智能、5G技术等在中国抗击疫情过程中发挥着重要作用。例如，人工智能设备协助中国医疗专家更快捷、精确地做好新冠肺炎筛查工作，减少了与病人直接接触的风险，加速了人工智能在医疗领域的发展及应用。中国同包括墨西哥在内的世界其他国家分享相关信息，有利于各国优化现有技术，获得抗疫最佳效果。

中国科研团队研制的重组新冠疫苗近日获批进入临床试验，这是新冠肺炎疫苗研发领域迈出的一大步，体现了中国科学家的高效率，是中国速度的另一种表现。我们希望各国加强合作，尽快研制出新冠肺炎疫苗，这对世界人民的安全与健康至关重要。

通过新冠肺炎疫情阻击战，我们见证了中国科学家的力量。中国组织起跨学科和跨领域的科研力量，在科研、临床、防控一线相互协同。在国际权威医学期刊上，中国科学家发表了大量建设性论文，系统性地介绍了中国经验，给外界提供了重要参考。

现在，国际社会正在为赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争而努力，各国都在探寻最有效的防控机制，以尽可能地保护医护人员和民众的安全与健康。中国从各地派出几万名援湖北医疗队员，通过各种手段有效控制疫情，这样的实践给我们提供了重要启示。

中国综合国力不断上升，在新冠肺炎疫情的巨大考验面前，展现出高水平的应对能力。中国与各国共享抗击疫情科研数据和信息，共同研究应对策略，向有需要的国家派出医疗专家组、援助医疗物资。这是践行人类命运共同体理念的体现，也让人们认识到这一理念的重要意义。

（作者为墨西哥国立自治大学医学院公共卫生系教授，本报驻墨西哥记者刘旭霞采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年04月05日 03 版）

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