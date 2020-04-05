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王毅分别同德国外长、欧盟外交与安全政策高级代表通电话

2020年04月05日05:19  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京4月4日电  4月3日，国务委员兼外长王毅同德国外长马斯通电话。

　　王毅表示，尽管中方仍需集中精力防止疫情反弹，但愿意根据德方需求提供力所能及的帮助。中方愿同德方加强双边抗疫合作，并携手为其他有需要的国家提供帮助。

　　王毅表示，中德都是重要经济体和制造业大国，应防止疫情引发新一轮贸易保护主义，共同维护开放的多边贸易体制，携手保障全球产业链、供应链的稳定安全。中国在德有大量侨民和留学生，他们是中德友好的纽带，希望并相信德方一定会切实保障他们的健康和安全。

　　王毅指出，当前国际上有个别声音质疑中国在疫情通报上耽误时间，这完全不符合事实。

　　王毅强调，中方一贯高度重视出口产品质量，出台了严格的监管措施，目前有资质的企业正在开足马力生产，力争满足各国对医疗物资的需求。任何将产品污名化的做法都不利于抗疫合作。

　　马斯表示，在当前严峻疫情形势下指责别人不是明智之举，炒作产品质量也不合时宜。中国采取有效措施，成功遏制住了疫情，这已是不争的事实。德方愿同中方深化抗疫合作，维护国际供应链包括药品供应的稳定。德方愿同中方就欧中下阶段重要交往保持沟通，共同推动欧中合作取得更多成果。

　　本报北京4月4日电  4月3日，国务委员兼外长王毅同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话。

　　王毅表示，现在欧盟正在全力应对挑战，尽管中方仍面临疫情反弹压力，但我们愿克服困难，向欧洲伸出援手，根据欧盟及成员国的需要提供支持帮助。相信在共同抗击疫情过程中，双方的互信会得到进一步加强，合作也将会进一步深化。

　　王毅强调，我们应欧方的需要提供帮助，是出于投桃报李的情义，出于国际人道主义精神，更是为了践行习近平主席倡导的人类命运共同体理念。中方从来不会在朋友有难时袖手旁观，更不会在伸出援手时夹杂私利。面对这场空前危机，各国应超越意识形态的异同，摆脱各种无端的猜忌，尤其是要避免将抗疫合作政治化。我们应共同发出团结一致、携手努力、共战疫情的正确信号。国家虽各不相同，但我们生活在一个地球村，是命运共同体。

　　博雷利表示，欧方赞赏中方给予欧盟和成员国的支持帮助，充分肯定中方为全球抗疫发挥的建设性作用。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月05日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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