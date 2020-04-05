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全球抗疫需要联防联控

本报驻埃及记者  曲翔宇

2020年04月05日05:19  来源：人民网－人民日报
 

　　“我非常认同‘坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战’这一倡议，世界需要最严密的联防联控网络，力阻疫情跨境传播。”埃及病毒学家阿里·穆罕默德·扎基认为，在全球范围内第一时间发现、报告、隔离、治疗是控制疫情的关键。目前来看，“阻断病原体传播，隔离是最传统也是最有效的办法”。

　　扎基任教于埃及艾因夏姆斯大学医学院，因最早发现由冠状病毒引起的中东呼吸综合征而享誉学界。他一直高度关注全球抗击新冠肺炎疫情的进展，认为中国防控工作得以取得阶段性重要成效，很大程度是因为中国政府广泛组织动员全社会力量。

　　扎基赞赏中国第一时间分享病毒基因序列信息，建立向所有国家开放的疫情防控网上知识中心等做法。他认为，新冠病毒比引发非典、中东呼吸综合征等疾病的已知冠状病毒更善于适应外部环境，现在人类“与‘狡猾的敌人’作斗争，更应集合全球专业人士的智慧，力争早日取得惠及全人类的突破性成果”。

　　扎基深感人类对病毒的认知还远远不够，需要共同付出大量努力。日前，中方倡议二十国集团依托世界卫生组织加强疫情防控信息共享、适时举办全球公共卫生安全高级别会议。扎基对此深表支持，认为“人类团结一致、共同努力，打好疫情防控全球阻击战”。

　　（本报开罗4月4日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月05日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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