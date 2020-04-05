休戚与共  同心战疫（大使随笔）

中国和意大利是东西方文明的杰出代表。共同抗疫将中国和意大利联结起来，共克时艰，守望相助

突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，在世界范围内引发公共卫生危机。

面对严峻考验，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国人民团结一心、众志成城，同疫情展开了艰苦卓绝的斗争并取得阶段性重要成效。中国采取的有力有效防控措施，为其他国家抗击疫情争取了时间、提供了经验、增强了信心。

我们不会忘记，在中国人民抗击疫情的艰难时刻，意大利政府和人民给予的声援和支持。马塔雷拉总统向习近平主席致慰问电，并在总统府举办特别音乐会声援中国。意大利各界向中国捐赠医疗物资，许多普通市民在社交媒体上发出暖心的声援与祝福。“武汉加油”“中国加油”，一时间成为亚平宁半岛向中国传递的最响亮心声。

滴水之恩，涌泉相报，是中华民族的传统美德。当前，意大利疫情形势严峻，中国人民对意大利人民遭遇的困难感同身受。习近平主席同孔特总理通电话时强调，我们将急意方之所急，向意方增派医疗专家组，并尽力提供医疗物资等方面的援助。目前，中方已陆续派出3批医疗专家组抵意，并携带大批医疗设备和物资。中国专家组成员作为“最美逆行者”，深入意北部疫情最严重地区，同卫生机构和一线医护人员交流防疫、救治经验。中方的真情善举获得意民众的真诚感谢和称赞。中国驻意大利大使馆社交媒体账号下被“Grazie（谢谢）”刷屏，还有许多意大利各界人士打电话或发邮件表达谢意。

中国和意大利是东西方文明的杰出代表。共同抗疫将中国和意大利联结起来，共克时艰，守望相助。这是中意两国历经磨难、携手前行的生动写照，是纪念中意建交50周年的应有之义，既为新时代中意关系赋予了新内涵，也将成为中意友好交往史上的特殊篇章。我相信，通过此次携手抗疫，两国友谊和互信将进一步加深，共建“一带一路”合作将更加走深走实，两国人民的交往也将迈入更加绚丽的阶段。

这次疫情让我们更清楚地看到，世界没有健康、安全孤岛。面对全球性挑战，没有任何国家和地区能够独善其身。日前，习近平主席在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上发表重要讲话，介绍中国经验，阐述中国主张，提出中国倡议，作出中国贡献，向世界表明中方愿秉持人类命运共同体理念，与各方携手共克时艰。

正如意大利歌剧《图兰朵》中唱的那样：“消失吧，黑夜！黎明时我们将获胜！”我相信，只要国际社会坚定信心、凝聚合力、加强协作，就一定能够取得共同战疫的最终胜利。

（作者为中国驻意大利大使）

《 人民日报 》（ 2020年04月05日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)