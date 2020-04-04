柴文睿大使：愿本着互利共赢原则推进中蒙两国央行及企业间合作

4月3日，中国驻蒙古国大使柴文睿（左1）会见蒙古银行行长勒哈格瓦苏伦（右1）。（图片来源：蒙古央行网站）

人民网乌兰巴托4月4日电（记者霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿3日应约会见蒙古银行行长勒哈格瓦苏伦，双方就加强两国金融领域合作进行交流。蒙古银行储备管理和金融市场局局长恩赫金等参加。勒哈格瓦苏伦向柴大使转交了该行员工对中方抗击疫情的捐款。

柴文睿表示，近年来，中蒙关系不断深入发展，2014年习近平主席对蒙古国进行国事访问以来，两国建立全面战略伙伴关系，推动中蒙关系不断迈上新台阶。中方始终秉持睦邻友好周边外交政策，作为驻蒙大使，愿在任期内本着互利共赢原则推进两国央行及企业间合作。希蒙方加快审议《外资银行法》，为深化两国金融合作、推动中资银行在蒙筹设子行营造法律环境。

勒哈格瓦苏伦首先祝贺柴大使履新并表示，中蒙关系日益紧密深入，两国央行合作持续加强，希在两国关系大好形势下，推动两国央行本币互换协议展期。拉代表该行捐款并希中方继续严防疫情，为两国恢复经贸往来创造有利条件。

柴文睿感谢该行捐款并表示，疫情扩散蔓延对两国和世界经济产生较大影响，迫切需要国际社会加强合作、共同抗疫。相信在两国人民共同努力下，中蒙能够早日战胜疫情，恢复常态化经贸往来。

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