疫情致西班牙数十万人失业

新型冠状病毒肺炎疫情严重影响西班牙就业形势，以旅游业为支柱的服务业和建筑业遭重创。

西班牙劳工部说，大约30万政府登记在册的正式员工3月新近失业。另有一项社会保障数据显示，“封城”防控疫情以来，接近90万西班牙人失业。

【人数创纪录】

西班牙劳工部2日说，302265名政府登记在册的正式员工3月新近失业。3月前12天仅2857人失业，新冠肺炎疫情“严重冲击”就业，失业人数飙升。

劳工大臣约兰达·迪亚斯在记者会上说，3月失业人数环比增长9.3%，累计大约355万人处于失业状态，为2017年4月以来最多。

迪亚斯说，这是西班牙迄今失业人数增加最多的一个月，“史无前例”。

路透社援引一项社会保障数据报道，3月14日“封城”以来，898822名西班牙人失业，包括61.3万名临时合同工。

2008年金融危机爆发，在危机最严重的5个月，西班牙失业人数一度接近90万。

官方数据显示，西班牙目前是全球新冠肺炎死亡病例第二多的国家，仅次于意大利。为防控疫情，西班牙政府把“封城”期限延长至4月12日。

【重创旅游业】

西班牙是欧元区第四大经济体。劳工部数据显示，以旅游业为支柱的服务业和建筑业遭重创，失业人数最多。

旅游业大约创造西班牙国民生产总值的12%。3月原本是西班牙旅游旺季，也是就业情况最好的月份。大量人员原本可以临时就业，特别是从事服务业工作。然而，酒店、餐厅和酒吧眼下因为疫情关张。

西班牙第二大工会组织“工人总联合会”代表佩佩·阿尔瓦雷斯说:“失业对女性、年轻人和不稳定行业的影响最大，特别是酒店餐饮业和建筑工人。”

路透社报道，西班牙的汽车生产商等一些企业过去两周开始临时裁员。

交通大臣何塞·路易斯·阿瓦洛斯接受西班牙国家广播电台采访时说，国家面临“双重挑战”，既要抗击疫情，也要保护经济活动。“一旦疫情得到控制，我们必须重启经济。”（包雪琳）（新华社专特稿）

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