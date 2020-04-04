民众“无畏”出行　美疫情防控挑战大

美国白宫冠状病毒应对工作组协调员德博拉·伯克斯2日警告，随着新冠病毒检测加速推进，美国将出现更多疫情严重的州。

美国媒体调查发现，尽管不少地方已实施“居家令”等措施，仍有民众不听劝阻出行或聚集，给防疫带来更多隐患。

【确诊率上升】

伯克斯当天在白宫例行记者会上通报美国疫情最新进展，暗示更多内陆州的确诊病例数可能显著上升。

她说，纽约州和新泽西州民众经病毒检测后确诊为新冠肺炎病例的人数比例高达35%，“非常明显，是高危地区”。路易斯安那州的确诊率也达到26%。

“密歇根、康涅狄格、印第安纳、佐治亚、伊利诺伊等州确诊率为15%，那能告诉你下一批高危地区将来自哪里。之后是科罗拉多、哥伦比亚特区、罗德岛和马萨诸塞，确诊率为13%。”

此前，美国中西部、南部内陆州的新冠病毒检测率远低于纽约等重灾区。随着检测物资陆续到位，疫情真实情况将浮出水面。

【防疫漏洞多】

美国《纽约时报》2日援引一份针对1500万民众的手机定位信息报道，美国西部、东北部和中西部地区多数民众都遵守了州及以下地方政府官员有关“保持社交距离、避免聚集”的指令，平均出行距离从每天约八公里减少到约一公里，但仍有人“无畏”社交聚会。

一些卫生专家认为，两个原因造成当前民众防疫的被动局面。

一是部分地方长期排斥严格限制，如南卡罗来纳州和佛罗里达州，州政府直到最近才出台“居家令”等措施，为病毒扩散提供窗口期。手机定位信息显示，即使是较早颁布出行限制的州和城市，民众也没有立即减少出行，直到3月中下旬才开始认真对待。

卫生专家说，限制措施通常需要两到三周才能显现效果。出行限制宽松的地区不仅可能成为新的疫情高危地区，还可能威胁防疫取得效果的其他地区。

二是民众防疫意识仍待加强。《纽约时报》报道，在佛罗里达州最大城市杰克逊维尔，当局不得不派警察上门劝阻居民停止大型聚会；在南卡罗来纳州的斯帕坦堡，人们仍照常去五金店购买家装用品，一些居民还在“脸书”等社交平台上分享孩子生日聚会和玩耍的照片。

“我看到人们在周末互相握手，”杰克逊维尔市市长伦尼·柯里说，“也许这只是习惯，但我们必须停止。我们真的必须制止这种情况。”（徐超）（新华社专特稿）

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