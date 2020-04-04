中国从不会在朋友有难时袖手旁观，抗疫合作应摆脱各种无端猜忌

新华社北京4月4日电 4月3日，国务委员兼外长王毅同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话。

王毅表示，当前新冠肺炎疫情在欧洲多国造成严重人员损失，中方对此感同身受，愿向欧盟及成员国表示诚挚慰问。病毒不分国界，也跨越种族。面对疫情给人类带来的严重威胁，只有国际社会团结起来，才能战而胜之。中欧是全面战略伙伴，双方应充分发扬同舟共济、守望相助的传统。在中国抗击疫情的艰难时刻，欧方给予我们慰问和支持。现在欧盟正在全力应对挑战，尽管中方仍面临疫情反弹压力，但我们愿克服困难，向欧洲伸出援手，根据欧盟及成员国的需要提供支持帮助。相信在共同抗击疫情过程中，双方的互信会得到进一步加强，合作也将会进一步深化。

针对一些质疑中方对欧援助意图的声音，王毅强调，中华民族是懂得感恩的民族，我们应欧方的需要提供帮助，是出于投桃报李的情义，出于国际人道主义精神，更是为了践行习近平主席倡导的人类命运共同体理念。中方从来不会在朋友有难时袖手旁观，更不会在伸出援手时夹杂私利。面对这场空前危机，各国应超越意识形态的异同，摆脱各种无端的猜忌，尤其是要避免将抗疫合作政治化。我们应共同发出团结一致、携手努力、共战疫情的正确信号。国家虽各不相同，但我们生活在一个地球村，是命运共同体。中方也愿同欧洲国家一道，帮助其他卫生体系脆弱的发展中国家尤其是非洲国家更有效应对疫情。

博雷利表示，我完全赞同你的意见，也感谢中方给予的慰问和支持。当前欧洲疫情形势非常严峻，而且还在持续恶化，不仅造成重大人员死亡，也带来严重经济影响。欧方赞赏中方给予欧盟和成员国的支持帮助，充分肯定中方为全球抗疫发挥的建设性作用。在其他国家需要时伸出援手是中国的一个好传统。我完全赞同病毒没有国界的观点，在疫情面前，各国命运与共。国际社会只有协调合作，才能最终战而胜之。欧方愿同中方携起手来，共克时艰。

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