新华社华盛顿4月3日电 （美国经济笔记）美国遭遇空前失业潮

新华社记者许缘 高攀

美国就业市场长达十年的稳健态势止步于今年2月。3月以来，受突如其来的新冠疫情影响，企业停工停产，员工居家隔离，经济活动“停摆”，千万美国人开始申请失业救济，失业率大幅攀升，非农业部门十年来首次削减就业岗位。但分析人士认为，由于疫情还在蔓延且数据存在滞后性，美国就业市场远未触底，全面损失预计在未来数月显现。

美国劳工部3日公布的就业报告显示，3月份美国失业率达4.4%，比前一个月上升0.9个百分点，创1975年1月以来最大单月增幅。非农业部门削减就业岗位70.1万个，为2010年9月以来非农业部门就业岗位首次减少。

值得注意的是，与劳工部公布的首次申请失业救济人数相比，3月份就业报告“温和”得多，原因是两项数据的统计周期和样本不同。就业报告虽是月度报告，但仅以每月第12天所在的一周作为数据参考，今年3月的数据参考周是3月8日至14日，彼时美国各州还未大规模颁布“居家令”，企业停工也刚开始。

而首次申请失业救济人数按周统计和发布，反映的是满足条件的劳动者在失去工作后首次向政府部门申请失业救济的情况，体现了最新失业人数。因此，这一数据相对灵活和全面，被普遍视为就业市场变化的早期指标，为失业和潜在衰退提供预警信号。劳工部2日公布的数据显示，仅3月15日至28日两周，美国就有995.5万人首次申请失业救济。

对此，分析人士警告，由疫情引发的裁员潮从首次申请失业救济人数中可见一斑。随着疫情进一步蔓延和数据逐步完整，未来数月美国就业市场将面临更大麻烦。

求职网站Indeed经济研究主管尼克·邦克表示，就业报告虽“糟糕得令人震惊”，但仍低估了疫情已对经济造成的损害。他认为，这份报告展现的是危机全面爆发之前的情况，预计未来几个月就业形势将更加严峻。

罗申美国际会计师事务所首席经济学家乔·布鲁苏埃拉斯认为，首次申请失业救济人数每增加150万人，失业率将上升1个百分点。他预计，历史性的申请失业救济数据可能意味着当下美国失业率至少在10.1%。

圣路易斯联邦储备银行经济学家认为，疫情可能导致美国就业人数共计减少4700万，失业率可能飙升至32.1%。

彭博社经济学家说，3月数据仅仅是空前失业潮的开端。如果未来几周首次申请失业救济人数持续徘徊在数百万人的高位，那么美国失业率很可能在4月攀升至15%，失业人数将至少增加至2000万。

穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪预计，4月份美国就业岗位流失或将达到1000万至1500万个。

与此同时，疫情之下企业破产潮渐渐拉开帷幕，让就业市场雪上加霜。美国页岩油气巨头惠廷石油公司已申请破产保护。国际航空业智库亚太航空中心认为，虽然美国政府出台了高额航空救助计划，但大多数航空公司仍可能在5月之前倒闭。

为此，美国企业研究所经济政策研究部主任迈克尔·斯特雷恩说，美国政府近日出台的约2万亿美元财政刺激计划提出为小企业提供工资补助，这一举措有必要尽快落实，避免失业率飙升至大萧条时期的25%。

前白宫经济顾问贾森·弗曼则呼吁政府出台更多支持政策帮助深陷困顿的美国企业和工人。他指出，经济形势迅速变化，政府和国会需要做出更多努力，为各州提供救济，保护低收入家庭。

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