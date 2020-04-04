中国第3批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队开展疫情防控知识竞赛

人民网喀土穆4月3日电 4月1日，中国第3批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队在法希尔超级营地组织了形式多样的疫情防控知识竞赛，为提升官兵防范意识、增强分队防控能力打下坚实基础。

当前疫情在海外不断蔓延，苏丹虽然没有呈现大规模爆发态势，但我维和直升机分队始终恪守“一人失责、全线失守、前功尽弃”观念，未雨绸缪、及早预防，空地联控、共克时艰，与国内同步启动全封闭管理，在严格落实“5严”(严禁人员非公外出、严防不明食品进入、严查涉疫人员接触、严格日常体温监测、严密落实卫生防疫)的基础上，积极对接联合国和非洲联盟驻苏丹达尔富尔联合特派团（联非达团）医疗部门和中国第35批援苏医疗队开展联合培训，修订完善《疫情防控方案》《疫情期间管理措施》，形成了动态化、精准化疫情防范管理模式。

此次知识竞赛共包括个人登峰造极挑战赛和团体火热比拼竞技赛2大类，区分隔断笔述、集体抢答、观众抽询等多种形式，涵盖上级指示精神、新冠病毒常识、日常防护要求、疫情动态分析、不实舆情辨识等多项内容。既有紧张刺激的集体抢答，又有幽默风趣的无声传递，场上选手火热比拼、场下观众高声呐喊，经过8个环节的激烈角逐，最终飞行代表队斩获集体第一名和个人冠亚军。此次知识竞赛个人冠军飞行员王斌文讲：“通过寓教于乐的知识竞赛，既让我们对疫情防控有了更多的认识和提高，又为维和生活增添了许多的色彩和回忆，受益颇多、回味无穷。”

为有效提升联非达团多国维和人员防控意识，促进超级营地形成联防联控局面，我维和直升机分队在做好自身疫情防控的同时，主动翻译防疫培训短片、制作防护常识手册，函电同在维和一线的其他国家共同做好疫情防控，受到多国维和人员一致好评。（张延栋 郝兆建 余豪）

(责编：刘洁妍、杨牧)