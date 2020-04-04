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乌克兰累计确诊1072例 民众外出必须携带证件

2020年04月04日09:43  来源：人民网-国际频道
 

人民网基辅4月3日电 (记者 谭武军)据乌克兰卫生部统计，截止3日22时，乌克兰新增175例新冠肺炎确诊病例，新增死亡5例，乌累计确诊1072例，死亡27例，治愈22例。

乌政府正式发布进一步加强隔离措施的命令，决定从4月6日至24日，公众场合必须佩戴口罩（含自制口罩）；非执行公务禁止两人以上同行；禁止在公园、街心花园、娱乐区、森林公园和滨河区游玩，只允许单人外出遛狗；禁止使用运动场和儿童游乐场；禁止擅自离开隔离点；外出必须携带证明其国籍或特殊身份的证件。

乌首席卫生官利亚什科警告称，如果乌民众不遵守隔离规定，乌克兰或将重蹈意大利和西班牙的覆辙，一旦发病率超过全国人口的2%，乌医疗系统将瘫痪。利亚什科表示，如果保持目前日新增30%患者的速率，乌疫情顶点将于4月14日出现。

基辅市政府表示，该市已组建机动医疗队，赴市民家中为市民进行新冠病毒检测。市政府强调，医疗队是根据医生的判断，对疑似患者进行检测，而非根据市民要求上门检测。

2日，乌政府内阁非例行会议决定，6月1日之前，乌克兰暂停荞麦出口。乌经济发展部副部长卡奇卡表示，政府出台限制措施主要是因为乌国内需求增加，乌经济发展部要求农场主增加该作物的种植面积。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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