新冠肺炎疫情防控视频讲座在墨西哥城举办

人民网墨西哥城4月3日电 （记者刘旭霞）当地时间4月2日晚，工银墨西哥联合中国驻墨西哥使领馆，邀请国内抗疫一线专家、国家紧急医学救援队援鄂医疗队队员杨磊博士就新冠肺炎防治的注意事项及心理疏导进行视频专题讲座。驻墨使馆公使衔参赞林棘、商务参赞邹传明、政务参赞王晓旭，在墨留学生代表，中国银行、中海油、葛洲坝等20多家中资企业负责人和员工，以及部分驻墨媒体代表共200多人参加活动。

杨磊博士深入浅出地为大家讲授病毒的传播途径、如何防护、疾病特点，指导大家重视心理健康，结合武汉江汉方舱医院的一线经验，举例分析疫情下常见的情绪反应，提供进行心理调整的实用方法，让大家掌握自行疏导疫情带来的心理压力能力。针对轻症治疗方案，杨磊博士介绍在墨可买到的常见药品，指导轻症患者居家治疗方式。

墨西哥自3月30日起进入公共卫生紧急状态，全国暂停所有非必要活动。杨磊博士针对中资机构部分必须外出人员提出了出行防护建议和居家消毒措施。对于部分租住在当地墨西哥人家庭中的在墨留学生群体，杨磊博士也给出了分区隔离措施和公用空间消毒建议。通过线下收集、线上互动的方式，杨磊博士解答了近40个问题，为大家消除疑惑和恐慌情绪，树立信心。

工银墨西哥作为墨西哥中资企业协会会长单位，一直将履行社会责任视为己任，体现中国企业的责任与担当。除本次讲座外，工银墨西哥还为在墨全体中国留学生捐赠了2600个医用口罩，已于4月1日交付使馆教育组统一发放寄送，竭力援助远离家乡的莘莘学子，同心协力，共克时艰。

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