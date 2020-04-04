防疫生产两不误 中老铁路拉孟山隧道工程获重大进展

人民网曼谷4月4日电（记者孙广勇）4月3日，由中企承建的老挝拉孟山隧道平导3号横通道进正洞小里程安全顺利贯通2号正洞段，这是继3月30日4号横通道与3号横通道间贯通后取得的又一重大突破。

据悉，中国电建水电十四局承担此次中老铁路万象省嘎西县和万荣县共37.4公里的路桥隧线下土建工程，以及46.5公里范围的万荣梁场制运架梁工程。其中，管段内全线最长的森村二号隧道已于2019年12月27日贯通。项目部全部施工任务截止目前完成了97.2%。

拉孟山隧道全长7882米，位于琅勃拉邦缝合带上，是一级风险隧道、全线重难点工程。老中公司从全局考虑，将原来自北向南铺轨方案改为现在的由南往北铺设后，到达拉孟山隧道的铺轨工期节点时间要求提前了5个月，成为了全线控制性工程。

中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目。2020年春节后，受疫情影响，老挝当地雇佣工人离职，采购物资通关受限及物流运输不畅。为保证不停工停产，项目部一边抓防疫，一边加强生产组织，将影响减到最小。据了解，在不反复遇到之前那样严重软岩变形和特别破碎富水很困难地质情况下，中国电建水电十四局承担的任务将提前约2个月实现贯通。

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