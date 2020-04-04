尼日利亚学者发文强烈谴责污名化中国论调

人民网阿布贾4月4日电（记者姜宣）3日，尼日利亚奥巴费米·阿沃洛沃大学政治科学教授米米科在尼主流媒体《新电讯报》发表题为《新冠肺炎病毒是中国故意制造的吗？》的评论文章，强烈谴责所谓“中国为实现自身经济发展故意制造并散播新冠病毒”等荒谬言论，高度评价中国领导体制高效有力，不仅推动了自身繁荣富强，也为世界发展贡献了力量，呼吁停止对中国进行毫无意义的诽谤诋毁，加强合作，共克时艰。

文章说，在中国政府坚强有力领导下，中国作为“世界工厂”实现了经济数十年高速增长，完成了8亿多人口的脱贫伟业。在实现自身发展的同时，中国创造性地提出了“一带一路”倡议并惠及全世界，为人类共同发展贡献出了卓越智慧。此次抗击疫情，“一带一路”正一刻不停地传递着中国防疫物资和中国防控经验。中国还需要通过病毒获利吗？如此指责中国简直是可耻可笑！

文章说，相比中国，我们不妨看看美国领导人在疫情防控上为世界做了什么？不是给传统盟友起滑稽外号，就是大肆宣扬“美国至上”理念。现在美国的医疗防疫体制已濒临崩溃，根本无暇他顾，美国正在特朗普总统的领导下逐渐失去对世界的领导权。

文章说，疫情当前，国际社会应积极回应世界卫生组织和诺贝尔和平奖获得者、埃塞俄比亚总理阿比的呼吁，团结起来，共同寻找战胜可怕疫情的有效办法，不要在有关中国的荒谬的“阴谋论”上再浪费宝贵精力。

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