驻尼日利亚大使发表署名文章介绍中国抗疫五方面经验

人民网阿布贾4月4日电（记者姜宣） 3日，尼日利亚主流媒体《领导者报》、《每日信报》、《国民报》、《太阳报》、《领航报》、《人民报》和非中网络新闻中心等发表了驻尼日利亚大使周平剑题为《中国是如何防控新冠肺炎疫情的》署名文章。全文如下：

武汉将于4月8日起解除离汉通道管控措施。此前，湖北省除武汉以外地区已于3月25日起解除离鄂通道管控。作为中国受新冠肺炎疫情影响最严重的地方，武汉确诊病例超过50000例，病亡2500余人，分别占全国的61%和77%，一个月前武汉还每天新增上千病例。经过3个多月的努力与牺牲，武汉已连续多天未出现新增病例。“解封”是武汉连续数月抗疫的重要转折点，也向全世界传递出希望。正如世卫组织总干事谭德塞所言，“武汉给世界带来了希望，即使是疫情最严重的情况也能扭转。”

在全国范围内，目前中国国内疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。中国是如何做到的？

一是极其重视。习近平主席1月25日主持召开中共中央政治局常委会会议，听取疫情防控工作汇报。会议决定，党中央成立应对疫情工作领导小组，全面加强防控工作，并向湖北等疫情严重地区派出指导组。在大年初一，这个原本走亲访友的团圆节日里举行政治局常委会，这在新中国历史上还是头一次。疫情发生3个月来，政治局常委会八次开会研究部署疫情防控工作。国务院部署按照“乙类传染病、甲类管理”依法进行疫情防控。全国31省启动了突发公共卫生事件的一级响应。全国各级财政安排疫情防控投入1169亿元。2月3日、8日，拥有1000张床位的火神山医院和1500张床位的雷神山医院分别交用。两所医院均10天之内建成。短时间内改造建设方舱医院16所，收治床位从5000多张增加到2.3万张。

二是坚决阻断病毒传播。武汉是湖北省会，人口超过1100万，是中国中部地区的交通枢纽和人口第一大市。1月23日起，武汉实施“封城”。到4月8日，市民将居家坚守76天。一开始大家可能对人群隔离、阻断交通、暂停跟外界接触等措施不理解，但持续向好的疫情防控形势证明了隔离传染源、切断传播途径是成本最低的也是效果最好的方法。

三是全国一盘棋。95后护士李慧瞒着父母偷偷应征赴武汉抗疫，表示如遭遇不幸将捐献遗体做研究攻破病毒。中日友好医院援鄂医疗队护理组组长赵培玉说，当时有930多名护士都报名赴武汉抗疫，他们的理由很简单，有人说经历过SARS救治，有人说自己是党员，有人说家里负担轻。他们仅仅是疫情暴发以来全国340支驰援湖北武汉医疗队43000名医护人员的缩影。中国全国协调联动抗击疫情，重点支援武汉和湖北。国家卫健委和武汉卫健委每天举行发布会，通报有关举措和进展。4000名军队医务人员迅速驰援武汉。19个省份对口支援湖北各市。全国社区街道发挥重要作用，确保追踪到人、登记在册、社区管理、上门观察。

四是全社会动员。伊科维祖主任回国不久接受采访表示，“在中国学到了许多宝贵的抗疫经验，其中之一就是全民行动，政府和民众共同努力，每个人都将防控疫情视为己任，这非常值得尼日利亚学习。”确实如此。在南京的尼日利亚留学生欧莱德最近成为“网红”，许多网民为他主动请缨参加社区检疫工作的图片点赞。13名中国地质大学（武汉）的国际留学生成立了志愿服务队为其他留学生服务，其中就有一名尼日利亚小伙。他们说，“我们是外国人，但我们不是外人！”每一名在华外国人都在为抗疫做出自己的贡献。中国人民更是如此。全国人民坚忍付出，响应号召，足不出户，佩戴口罩，保持距离，自觉牺牲正常生活，极大降低了病毒蔓延速度，武汉人民做出最多牺牲。中国疫情在不到三个月内得到有效控制，背后是全社会每一个人的默默付出。

五是国际协作。在抗疫斗争中，中国并非孤军奋战。2月16日至24日，世卫组织联合专家考察组25名外方专家来华考察防控经验做法。布哈里总统3月29日在全国讲话中提到,尼日利亚疾控中心主任伊科维祖作为世卫组织考察组成员之一赴华考察抗疫做法，自他回国后，疾控中心已采取了一系列措施确保疫情对尼影响最小化。中国第一时间通报了新冠病毒的基因序列，毫无保留分享了抗疫经验，赢得了国际社会的尊重和支持。170多个国家领导人、50多个国际和地区组织负责人向我国领导人表示支持和慰问，79个国家和10个国际组织为中国人民抗疫斗争提供了大量援助。布哈里总统2月2日公开声明，“中国为遏制新型冠状病毒肺炎疫情扩散蔓延所作努力，以及就此同国际机构和其他国家密切沟通协作，堪称典范。” 尼日利亚政府和人民在中方抗击疫情最艰难的时候给予宝贵政治支持和各种形式帮助，我们会始终铭记珍视这份友谊。

重大传染性疾病是全人类的敌人。当前，新冠肺炎疫情正在全球蔓延，给人民生命安全和身体健康带来巨大威胁，给全球公共卫生安全带来巨大挑战。国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对。中方相信尼方终将战胜疫情，坚定支持尼方抗击疫情的努力。在国内抗击疫情的同时，中方也将尽己所能为尼方提供医疗援助。中方已经建立新冠肺炎疫情防控网上知识中心(https://covid19.21wecan.com/)，向所有国家开放。中方将继续同尼方分享信息和经验，加强疫情防控、医疗救治、疫苗开发等领域合作，为打造人类卫生健康共同体作出积极贡献。

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