中国持续援助发展中国家战疫（环球热点）

图为3月28日，中国政府赴巴基斯坦抗疫医疗专家组抵达巴基斯坦，在巴基斯坦伊斯兰堡国际机场，工作人员卸载中国捐赠的医疗救治物资。

新华社记者 刘 天摄

世界卫生组织发布的最新数据显示，截至欧洲中部时间2日10时（北京时间2日16时），全球确诊病例达到896450例；死亡病例达到45526例，疫情已影响到全球205个国家和地区。世界卫生组织总干事谭德塞4月1日表示，虽然非洲和中、南美洲地区的确诊病例相对较少，但世卫组织认为疫情可能会对这些地区造成严重的社会、经济和政治影响。

“要携手帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家提高应对能力。”在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，中国国家主席习近平发出倡议。说到做到，中国对发展中国家的援助正奔赴全球不同角落的抗疫战场。

重重挑战——

疫情冲击薄弱环节

“病毒没有国界的概念，我们应对这场疾病的能力最终将取决于世界上最薄弱的医疗体系。”谭德塞近日在沙特阿拉伯《中东报》发表文章称，“毫无疑问，如果我们不能向最不发达国家抗击新冠肺炎疫情提供援助，那么情况将变得非常糟糕，失去控制。”

拉美地区4月1日公布的新冠肺炎疫情最新数据显示，截至当地时间4月1日，新冠肺炎确诊病例数已增至21646例，病例数仍在迅速攀升。非洲疾病预防控制中心4月1日公布的数据显示，非洲新冠肺炎确诊病例总数持续增长，已超5900例，截至3月21日，有确诊病例的国家升至49个，28个国家出现本地传播。

为应对不断蔓延的疫情，多国采取更为严格的防疫措施。据法新社4月1日报道，南非开展大规模挨家挨户新冠病毒筛查和检测，乌干达实行14天封闭全国的措施，津巴布韦实施为期21日的“完全”封锁，尼日利亚宣布首都阿布贾和最大城市拉各斯“停止一切出行”两周。

对发展中国家而言，疫情不仅给卫生系统带来严峻挑战，也给经济社会各方面带来巨大压力。联合国非洲经济委员会近期发布报告显示，受新冠肺炎疫情蔓延影响，非洲国家财政赤字加剧、外国直接投资减少，外贸也受到严重拖累。

据西班牙《国家报》网站报道，国际金融协会曾估计，疫情导致的新兴市场资本外流可能达300亿美元。国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示：当投资者逃离风险资产时，贫穷国家和新兴市场是链条中最薄弱的环节，这是目前正在发生的事。此外，它们大多是原料净出口国。由于工业和消费双双瘫痪，它们受疫情打击最重。

“在广大发展中国家中，很多国家是发达国家的原材料供应地，也是国际市场的重要组成部分。”中国社会科学院西亚非洲研究所研究员张永蓬在接受本报记者采访时指出，发展中国家在经济社会管理和医疗卫生体系方面都存在弱项，发生新冠肺炎疫情这种全球性公共卫生重大突发性事件，对这些国家的管理能力、应急处理能力都构成了严峻挑战。

中国驰援——

响应最迫切需求

2月29日，中国红十字会志愿专家团队携带一批检测试剂盒抵达伊朗首都德黑兰，支持伊朗新冠肺炎疫情防控工作。此后，中国先后向伊拉克、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦、老挝、委内瑞拉等多个发展中国家派出多支抗疫医疗专家团队，援助抗疫物资，分享防控经验。

“中国在为发达国家提供防疫资源的同时，一直十分重视发展中国家的防疫形势，尽可能地提供援助物资，帮助发展中国家、欠发达国家把疫情控制在最初阶段。”张永蓬指出，中国在自身防疫压力仍很大的时候，就已开始尽自己所能向发展中国家紧急提供援助。

据国新办发布会消息，截至3月26日，中国已分4批对89个国家和4个国际组织实施抗疫援助。从地域分布看，中国向28个亚洲国家、16个欧洲国家、26个非洲国家、9个美洲国家、10个南太国家提供了紧急援助。援助对象既包括疫情较为严重的国家，也包括公共卫生体系和防疫能力较为薄弱的国家。援助方式包括医疗物资援助和医疗技术援助两种。援助物资主要包括检测试剂、口罩、防护服、隔离眼罩、额温枪、医用手套鞋套以及呼吸机等诊疗设备；医疗技术援助主要采取派遣医疗专家组的形式，开展经验交流，提供诊疗建议。

据外交部消息，据不完全统计，截至3月25日，中国已先后同东北亚、南亚、中东欧、非洲、拉美和加勒比及南太等地区的100多个国家以及东盟、非盟、上合组织、加共体等国际组织举行了近20场专家视频会。此外，中国长期派驻56个国家的援外医疗队积极协助广大发展中国家开展疫情防控工作，中国政府还发布了7版新冠肺炎诊疗方案、6版防控方案，总结抗疫经验，翻译成多国文字，同世卫组织和国际社会分享。

“目前，发展中国家急需防疫物资、防疫经验，中国通过援助抗疫物资、派遣医疗专家组、召开视频会议等方式，响应了这些国家最迫切的需求。”张永蓬表示。

大国贡献——

助力遏制疫情蔓延

“中国作为一个负责任大国，在控制本国疫情的前提下，还要做全球性的全方位考虑。中国援助发展中国家，践行了中国提倡的‘人类命运共同体’理念，也为全球合作抗疫贡献力量。”张永蓬认为，目前，随着中国国内疫情得到有效控制，中国有实力帮助发展中国家遏制疫情蔓延。

“中国正在做的事情是正确的，这就是我们要团结，团结，团结，还是团结。”谭德塞日前表示。

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯科学院非洲研究所俄非关系和非洲国家外交政策研究中心首席研究员杰伊奇表示，从1963年起，中国定期向非洲派遣医疗队。中国在埃博拉疫情期间向非洲派遣了1200名专家，对当地1600名医疗工作者进行了培训，花费了1.2亿美元抗击该疫情。在当前情况下，中国首先向非洲发送了1.2万套新冠病毒检测试剂盒，还与20个非洲国家卫生领域专家举行了视频会议，并向非洲派遣病毒学家。“非洲国家对中国寄予厚望，因为中国总是与其相向而行并提供援助。”

张永蓬指出，在非洲抗击埃博拉病毒的过程中，中国是第一个驰援西非国家的国家，也是援助力度最大的国家。中国在援助非洲抗击埃博拉病毒、艾滋病等方面，已积攒了许多经验，在抗击新冠肺炎疫情时，这些经验举措也将发挥作用。

尼日利亚阿布贾大学政治学与国际关系教授谢里夫在尼主流媒体《蓝图报》发表文章表示，随着中国疫情得到有效控制，生产生活秩序加快恢复，中国的发展将为包括非洲在内的全球发展注入动力，为世界经济早日摆脱疫情影响作出贡献。

“控制疫情在发展中国家蔓延，一方面有利于全球疫情防控，另一方面也可减少疫情对世界经济带来更深创伤。”张永蓬认为，发展中国家普遍存在公共卫生体系服务能力、管理能力的欠缺，疫苗研发等医疗科研技术的欠缺，应对疫情带来的经济压力时资金的欠缺，这些问题都需要全球各国一起努力帮助解决。

(责编：李枫、岳弘彬)