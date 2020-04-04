外国人可重新申办签证（为您服务）

在3月30日国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，国家移民局负责人介绍，对来华从事经贸、科技、防疫抗疫合作交流等必要活动，以及出于紧急的人道主义原因，确有需要来华的外国人，可以向中国驻外使领馆重新申办签证。

目前中国国内疫情形势进一步稳定向好，但近日境外输入病例在持续增加。为有效防范境外疫情输入风险，外交部和国家移民管理局联合发布公告，自3月28日零时起，中国暂时停止外国人持目前有效的来华签证和居留许可入境。

国家移民局边防检查管理司司长刘海涛提示，对于持外交、公务等签证的签发对象，主要是出入境交通运输工具员工的C字签证的外国人不受此次限制入境的影响。对于其他的来华从事经贸、科技、防疫、抗疫、合作、交流等必要活动的，以及出于紧急人道主义原因，确有需要来华的外国人，可以向中国驻外使领馆重新申办签证。

他表示，国家移民局认为在当前的疫情下，尽量减少不必要的出境活动，对有效保护包括被限制入境在内的所有中外人员的生命安全和身体健康，有效的阻止疫情，通过出入境的渠道传播、维护全球的公共卫生安全，是负责任和必要的措施。国家移民管理局将协同外交部根据疫情发展变化的情况，确定签证入境政策。相关政策如有调整，国家移民局将会同外交部及时发布。

（国际在线）

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