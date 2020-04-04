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中欧班列开行数和发货量双双稳增

一季度开行1941列，发送17.4万标箱

2020年04月04日05:54  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　4月3日，中欧班列（渝新欧）“中国邮政号”首发专列在重庆团结村站等待发车。
　　新华社记者 唐 奕摄

　　本报北京4月3日电  （记者严冰）记者今天从中国国家铁路集团有限公司获悉（以下简称国铁集团），今年以来，特别是全面开展疫情防控工作以来，国铁集团坚决贯彻落实党中央、国务院部署要求，及时分析疫情对中欧班列开行的影响，加强防疫期间中欧班列运输组织，全力保障国际铁路物流战略通道安全畅通，积极畅通外贸产业链，服务防疫国际合作。目前，国内武汉、重庆、成都、郑州、西安、义乌等主要中欧班列开行城市均已恢复去程运输，中欧班列开行数量和货物发送量稳步增长。

　　国铁集团相关部门负责人介绍，一季度，中欧班列共开行1941列、发送17.4万标箱，同比分别增长15%、18%，综合重箱率达98.1%。其中，去程1049列、9.5万标箱，同比分别增长24%、28%，重箱率99.9%；回程892列、7.9万标箱，同比分别增长6%、8%，重箱率95.9%。

　　3月份，中欧班列共开行809列、7.3万标箱，创单月开行列数和发送箱历史记录，同比分别增长30%、36%，综合重箱率98.9%。其中，去程503列、4.6万标箱，同比分别增长49%、55%，重箱率100%；回程306列、2.7万标箱，同比分别增长7%、12%，重箱率97.3%。单月和去程开行列数均创新高。

　　该负责人介绍，中欧班列实行分段运输，不涉及人员检疫，在疫情防控形势下具有独特优势，成为保障中欧贸易往来、畅通国际合作防疫物资运输的重要物流通道。针对欧洲疫情日益严重、防疫物资需求逐步加大的情况，国铁集团为国际合作防疫物资运输提供优先保障，确保应运尽运。从3月21日首趟搭载出口欧洲防疫物资的中欧班列从义乌启程以来，至3月底中欧班列已累计发运防疫物资33.38万件，共494吨，主要到达意大利、德国、西班牙、捷克、波兰、匈牙利、荷兰等国家。

(责编：李枫、岳弘彬)
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