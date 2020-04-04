相互依赖 患难与共（国际论坛）

中国在疫情防控领域取得了令人信服的成就，为各国提供了令人鼓舞的科学经验

新冠肺炎疫情发生后，在习近平主席领导下，中国采取有力有效措施抗击疫情，取得良好成效。疫情防控让世界看到了中国社会面对挑战时的坚韧品格，也让世界见证了中国政府与人民的密切协调与配合。

中国政府精准全面掌握疫情动态，迅速制定遏制疫情扩散的策略，并启动应急医疗保障机制，在很短的时间内建立起集中收治医院和方舱医院，使确诊患者能够得到及时有效诊疗。中国政府采取的预防和控制措施非常迅速，效果也非常显著。此外，中国政府还严厉打击扰乱市场秩序行为，有效维护了经济社会稳定。可以看出，中国政府在疫情防控和维护经济社会秩序上的认真负责态度。

在应对疫情中，中国不仅展现出政治制度的强大凝聚力，普通民众的勤劳进取精神，还传递出中国社会守望相助的暖意。民众对防控政策的理解与支持，整个中国社会呈现出的互帮互助意识，成为中国迅速控制疫情的重要因素。中国取得的成功经验，堪称全球范本，为其他国家应对疫情提供了有益启示和借鉴。希望中国能够早日彻底战胜疫情，尽快恢复正常生产活动。

当前，新冠肺炎大流行正在加速发展，几乎所有国家都已向世卫组织报告新冠肺炎病例，疫情成为全人类面临的共同威胁。病毒没有国界，不分种族、民族，每个人都可能被感染。这次疫情再次告诉人们，科技的飞速发展和经济全球化的不断深化，已经让世界成为地球村，世界各国日益成为命运共同体。尽管世界各国之间仍存在分歧和冲突，但人类生活在同一片蓝天下的事实无法改变。

在经济全球化的世界中，我们相互依赖，患难与共。国与国深度联系，没有任何一个国家能够在疫情面前独善其身，这也是人类命运共同体的真谛。各国应当相互合作，要把相互合作落实到积极行动中去，构建更加和谐美好的人类家园。

人类命运与共，需要我们相互理解并保持宽容，合力解决人类发展中面临的问题，共享人类文明发展成果，相互学习借鉴，应对包括新冠肺炎疫情在内的各种挑战。中国在疫情防控领域取得了令人信服的成就，为各国提供了令人鼓舞的科学经验，非常值得其他国家学习借鉴。

（作者为印度尼西亚国际战略研究中心中国研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2020年04月04日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)