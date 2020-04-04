王毅分别同加拿大、哥伦比亚外长通电话

本报北京4月3日电 4月2日，国务委员兼外长王毅应约同加拿大外长商鹏飞通电话。

商鹏飞赞赏中国抗击新冠肺炎疫情取得明显成效，感谢中方向加方提供医疗物资捐助并分享防疫经验。加方希望以今年庆祝两国建交50周年为契机，同中方加强沟通与合作，采取建设性举措，推动两国关系重回正轨。加方高度重视在加中国公民的安全和健康，将向他们提供必要保障。

王毅表示，中方是首先向世界卫生组织报告疫情的国家，采取了历史上最严格、最彻底的防控举措，有效控制了疫情蔓延。任何无视这一基本事实的言辞都是站不住脚的，都是对中国人民付出重大代价的极不尊重，相信加方不会与他们为伍。

王毅说，疫情暴发后，特鲁多总理多次反对种族歧视，参加华人社团活动，加方采取友善姿态，向中方伸出援手，我们对此表示赞赏。王毅强调，加拿大约有85万中国公民，其中留学生约23万人。我们始终牵挂着他们的安危，相信加方会维护好他们的健康和正当权益。

王毅表示，加方多次表示重视加中关系，希望推动双边关系重回正轨。中方重视加方这一立场，希望加方做出决断，尽快采取措施消除两国关系发展的障碍。

本报北京4月3日电 4月2日，国务委员兼外长王毅应约同哥伦比亚外长布卢姆通电话。

王毅表示，当前疫情在包括哥伦比亚在内的拉美国家蔓延扩散，中方向哥伦比亚人民表示诚挚慰问。中方正在积极向拉美国家提供医疗物资援助，并主动举行专家视频会议，毫无保留地交流防控经验，取得了良好效果。中方将向哥方捐助一批紧急物资，并为哥方在华采购提供必要便利。

王毅表示，中方将一如既往为哥在华侨民工作生活提供保障，也相信哥方会继续保护在哥中国公民的健康与安全。

布卢姆高度赞赏中方采取强有力措施并成功控制国内疫情，认为中方的做法为哥伦比亚及世界树立了榜样。哥方将全力确保在哥中国公民的安全和健康。

《 人民日报 》（ 2020年04月04日 03 版）

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