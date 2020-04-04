分享经验，凝聚合作抗疫共识（患难见真情 共同抗疫情）

3月30日至4月3日，由中共中央对外联络部和亚洲政党国际会议常委会秘书处联合主办的亚洲政党共抗疫情网络专题会举行。来自亚洲政党国际会议300多个成员党和成员组织的领导人，通过线上交流的形式就疫情防控策略展开交流，分享经验，凝聚合作抗疫共识。

与会嘉宾认为，中国在抗击疫情过程中展现出强大领导力、行动力和制度优势，相关防治经验为世界提供有益借鉴。当前国际社会抗击疫情形势复杂严峻，加强政策协调沟通，才能早日战胜疫情。

彰显中国共产党领导力、行动力和制度优势

新冠肺炎疫情发生以来，以习近平同志为核心的中共中央高度重视，迅速作出全面部署，及时采取有效措施。目前中国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固。与会嘉宾认为，中国应对新冠疫情的成功经验展现了强大的资源调动和协调能力，体现了中国的制度优势。

“习近平主席统筹大局，亲自指挥，全党全国通力合作，是中国成功应对新冠肺炎疫情的重要原因之一。中国抗击新冠肺炎疫情的成功经验，彰显了中国共产党强大的领导力、行动力和集中力量办大事的制度优势。”巴基斯坦穆盟（谢）领导人、参议院外事委员会主席穆沙希德表示。

“在同疫情的斗争中，中国共产党始终站在最前线，在最短时间内采取有力行动，调动一切必要资源，发挥团结和引领中国人民的重要作用，广大人民群众的意志凝聚成磅礴力量。”俄罗斯联邦共产党中央委员会主席久加诺夫表示。

“中国开辟了独特的发展道路，并在短短几十年内取得了其他国家几百年才实现的成就。中国迅速控制住疫情，并为其他国家战胜疫情提供帮助，再次证明中国制度的优越性。”也门议长、全国人民大会党副总书记巴尔卡尼表示。

黎巴嫩共产党总书记加里卜表示，中国政府迅速采取一系列措施遏制新冠肺炎疫情传播，积极开展病毒学研究，研发疫苗，世界共同见证了中国共产党和政府部门的高效运转以及中国科技发展的巨大成就。

菲律宾民族主义人民联盟国际事务负责人留典辉指出，在中国共产党的领导下，中国政府和人民经受住了新冠肺炎疫情带来的巨大考验。中国共产党展现出令人信服的治理能力，坚信中国将继续在世界经济增长中发挥中流砥柱的作用。

需要坚持多边主义和全球伙伴关系

病毒不分种族、没有国界。新冠肺炎疫情持续扩散，对全球治理提出重大考验。中方倡导国际社会和各国政党应守望相助，加紧行动，携手应对风险挑战，打造人类卫生健康共同体。国际社会普遍反响积极，对开展全球联防联控、加强宏观经济政策协调的呼声日益强烈。

“抗击新冠病毒是各国的共同责任，离不开国际社会支持。相信各国携手努力，能够形成应对突发公共卫生事件的合力。”亚洲政党国际会议常委会成员、尼泊尔共产党中央书记处书记卡纳尔认为，各国和各政党需要密切合作，共享防疫经验和策略，同时推进国际经贸合作，保障医疗用品和粮食等生活必需品的供应。

柬埔寨人民党中央常委、国会第二副主席昆苏达丽认为，新冠肺炎疫情超出国家和地区公共卫生安全范畴，对全球产业链供应链、贸易和人文交流构成挑战，“各国比以往更加需要坚持多边主义和全球伙伴关系，应秉持科学、人道主义和非歧视精神，搁置分歧，努力减轻疫情的负面影响”。

日本公明党国际委员会委员长、参议院议员谷合正明指出，当前世界各国往来和物资流通频繁，单凭一国力量无法应对新冠肺炎疫情挑战。世界各国必须凝聚智慧、团结一致、共同努力。

马来西亚民主行动党全国主席陈国伟表示，新冠肺炎疫情不是国际上第一次突发公共卫生事件，也不会是最后一次，各国应总结经验，为未来进一步携手合作防疫奠定基础。

中国为全球抗疫斗争作出重要贡献

当前，中国秉持人类命运共同体的理念，在抗击本国疫情的同时，本着公开、透明和负责任的态度，积极开展抗疫国际合作，分享新冠肺炎诊疗经验，为其他国家提供力所能及的物资援助，赢得国际社会广泛赞誉。

“中国对世界防控新冠肺炎疫情的贡献有目共睹，联合国、世卫组织等国际组织和机构对中国以实际行动保护世界人民生命安全充分认可。”穆沙希德感谢中国及时向巴基斯坦派遣医疗专家团队，并提供检测试剂盒等急需的医疗资源和设备援助。

亚洲政党国际会议常委会委员、伊朗前副总统哈桑·加福里法尔德指出，在抗击疫情中，中国建立快速响应机制、建设专门收治医院、进行线上诊断等经验为伊朗提供有益借鉴。中国通过捐赠医疗设备，提供防疫指南，派遣医疗专家组等方式向伊朗提供人道主义援助，让两国人民的心靠得更近。

孟加拉国人民联盟主席团成员、议会法律事务委员会主席阿卜杜尔·卡斯鲁指出，中国的防疫措施成功放缓了确诊病例增长曲线，有效降低了感染和死亡病例数，相关经验值得全世界学习借鉴。

蒙古国国家大呼拉尔委员、人民党社会民主青年联盟主席乌其日勒表示，中国政府坚持公开透明原则，及时向国际社会发布疫情相关信息，同包括世卫组织在内的国际组织展开密切合作，采取一切可能的措施阻止疫情扩散，为世界抗疫斗争作出重要贡献。

“中国同世界各国分享疫情防控经验，我们对此深表感谢。日本正在学习和利用中方的经验数据，采取行之有效的抗疫措施。”日本公明党党首山口那津男表示。

尼泊尔共产党主席普拉昌达感谢中国政府和人民在抗击疫情的艰难时刻，对在华尼泊尔公民给予悉心关照，期待与中国共产党、中国政府和人民一道，为防控疫情努力，并在双方共同关心的问题上继续加强合作。

“中国依靠科学，致力于为全球抗击疫情提供中国方案，全力维护人类的健康和福祉。中国抗击疫情深刻诠释了‘以人为本’的理念。”叙利亚阿拉伯复兴社会党副总书记希拉勒表示。

《 人民日报 》（ 2020年04月04日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)