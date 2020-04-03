外交部：唯有团结合作才能取得抗疫的最终胜利

人民网北京4月3日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持例行记者会。记者会实录如下：

中央广播电视总台央视记者：4月2日，美国务院国际宗教自由无任所大使布朗巴克在国务院吹风会上称，中国因宗教信仰囚禁了大量人员，包括上百万新疆穆斯林人员，呼吁中方在新冠肺炎疫情期间释放在押“宗教犯”。中方对此有何评论？

华春莹：布朗巴克又是一位造谣专家，他所谓中国因宗教信仰囚禁了大量人员，包括上百万新疆穆斯林人员的说法纯属凭空捏造，信口开河。

中国人民经过艰苦努力，在抗疫斗争中取得了积极成效，有力维护了包括广大穆斯林同胞在内全体中国人民的健康和生命安全，也为全球公共卫生安全作出重要贡献。这得到全世界公认，但布朗巴克等美国少数政客就是不愿正视、也不敢正视这个事实。

中国政府依法保护公民宗教信仰自由，中国各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。中国不存在所谓“宗教犯”，更不存在所谓“关押上百万新疆穆斯林人员”。同时，作为法治国家，中国也绝不允许任何人假借宗教名义从事违法犯罪活动。目前，中国各类信教群众近2亿人，其中2000多万人是穆斯林，宗教教职人员38万余人，宗教团体约5500个，依法登记的宗教活动场所14万多处。新疆现有清真寺2.44万座，平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺。美国和西方少数政客无论怎么重复他们编造出的谎言，都不能改变这些事实。

流行性疾病不分国界、不分种族，是对人类的共同挑战。各国只有合力应对，才能战而胜之。我们奉劝布朗巴克们停止借疫情操弄政治议题，停止诬蔑抹黑中国、破坏中美抗疫合作，而应该把心思用在应对美国疫情、救治美国患者上。

北京广播电视台记者：阿富汗局势近日有些新的重要动向。阿政府技术团队和阿塔代表团在喀布尔就互释囚犯问题接谈，取得一定进展；阿政府公布了一份参加阿人内部谈判的国内团队名单，阿主要派别表示认可，但阿塔利班仍不接受；联合国秘书长古特雷斯呼吁全球停火、集中精力抗击新冠肺炎疫情。一般认为这也适用于阿富汗问题。中方对此有何评论？

华春莹：中方欢迎阿政府和阿塔利班之间富有意义和成果的接谈，注意到阿国内方面就组建谈判团队达成共识，阿塔还有保留意见。我们希望撤军、减暴、释囚、阿人内部谈判等美塔和平协议涉及的各项重要议程都能稳步落实。

中方坚定支持“阿人主导、阿人所有”的广泛包容性和平和解进程，支持任何有利于阿问题政治解决的努力。中方希望并呼吁阿各方以国家和人民利益为重，积极响应古特雷斯秘书长相关倡议和国际社会的普遍期待，停止冲突，摒弃对抗，尽快启动阿人内部谈判，通过对话协商解决分歧，共商阿富汗未来政治、安全安排，共同致力于实现阿富汗和平与稳定。

中方愿同有关方面和国际社会一道，继续为推动阿和平和解进程发挥建设性作用。

美国有线电视新闻网记者：近来，中国媒体出现了越来越多关于在华外国人违反防疫规定的报道。但数据表明，在中国宣布暂停持有效中国签证和居留许可的外国人入境之前，来华的90%都是中国公民。我在采访中了解到，多数疫情期间来华的外国人都能够遵守相关防疫规定。外界担忧中国有关防疫措施越来越过度地针对外国人。中方对入境外国人采取的防控措施会不会给予外国驻华外交人员一定豁免？另外，北京等地近来出现了公共营业场所不接待外国人的歧视性做法，外交部有没有和其他部门协调解决上述问题？

华春莹：当前中国正面临外防输入、内防反弹的艰巨任务。鉴于当前疫情在世界范围内扩散蔓延，无论是为了维护公共卫生安全，还是保护个人安全，专家都建议尽可能减少不必要旅行，以防止交叉感染风险。这既是世卫组织的建议，也是各国都在普遍采取的防控措施。

病毒面前人人平等，外交官享有豁免权，但是病毒不会给外交官豁免权。你刚才提到国际航班调减后，多数是海外中国公民返华。但据我了解，目前驻华使领馆返华人员已出现确诊病例。最近一个星期以来，从12个入境点返回中国的84名外交驻华使团人员中，密切接触者就达到了66%。中国有关部门和北京市等地方政府近期陆续出台了多项严格的入境防疫举措，给使团人员返华带来一定不便。因此，综合考虑当前疫情防控需要，以及各国驻华外交领事人员安排，我们建议近期驻华使领团暂停安排人员返京或者轮换，这纯粹是出于疫情防控的需要，没有必要做出过度解读。

中国政府和各个地方出台的疫情防控举措，对中外公民都是一视同仁的。我们不会因为谁是外国公民就对他采取更严格的措施，也不会因为谁是外国公民就放松防疫方面规定要求。这是为了大家的共同安全，相信绝大多数在华外国公民特别是驻华使领团人员能够理解和配合。

北京日报记者：4月2日，国际知名期刊《外交学人》刊发了100名中国学者联名致美国社会各界的公开信，从人类命运共同体的角度，呼吁全球团结合作。学者们在公开信中表示，抗击新冠肺炎疫情是一场漫长与艰辛的全球持久战。各国应该团结、合作，而不是相互埋怨、推诿、指责。你有何评论？

华春莹：我注意到已有一些国家政要对这封百名中国学者联名致美国社会各界的公开信作出了积极回应。我也转发了这封公开信。

就像这封公开信所讲的，这场疫情是史无前例的。中国同其他出现疫情的国家一样，都是病毒的受害者。世界各国人民唯有团结合作，才能早日取得抗击这场疫情的最终胜利，才能最大程度地维护各国人民的生命安全和身体健康。我们希望并欢迎各国，特别是美国社会各界能够多一点这样的理性、冷静、正面和积极的声音。

中国日报记者：美国国务院国际信息局网站发消息称，中国官方新闻机构在世界范围内为中国共产党做宣传，正因如此，蓬佩奥国务卿要求限制五家中国媒体记者人数。中国共产党控制中国人民并影响世界舆论。对此你有何评论？

华春莹：美国国务院这是在为其歧视并驱逐60名中国媒体记者狡辩，并企图离间中国共产党和中国人民的关系。

41年前中美建立外交关系那一天起，美方就清楚中国是由中国共产党领导的社会主义国家。仅仅因为中国记者来自中国共产党领导的社会主义国家就对他们进行种种限制和刁难非常不公，也没任何道理可言。中国没有因为美国某媒体偏向共和党或民主党就不把它当作专业媒体对待。（对CNN记者）比如CNN，我们不会因为你所在的媒体跟现在的美国执政党时有冲突分歧就说你是真正的媒体，而福克斯就不是真正的媒体，对不对？评判媒体要以它是否能够真实、公正、客观、准确地报道事实为依据，而不应以政治偏向或者意识形态来划分。美方不应出于意识形态偏见对中国媒体进行无理打压。

美方有关挑拨离间得罪了全体中国人民。正是在中国共产党领导下，中国人民赢得了独立、自由和解放，在国家建设中不断取得伟大成就，8亿多人成功摆脱了贫困。面对这次新冠肺炎疫情的凶猛突袭，中国共产党和中国政府始终把人民的生命安全和身体健康放在首位，应收尽收，应治尽治，所有患者第一时间得到免费检测和治疗。经过艰苦努力，我们在两个月左右时间里取得了疫情防控重大阶段性成果，14亿中国人民的生命安全和身体健康得到了最大程度的保护。正是由于中国共产党全心全意为人民服务，中国政府的支持率连续多年在国际知名民意调查公司民调中高居榜首。

明年将迎来中国共产党诞辰100周年。中国拥有9000多万中共党员，这相当于美国总人口的约27%，也就是说，相当于不到4个美国人中就有1名党员。这样庞大的群体，连同他们的家人、亲朋好友，构成了中国共产党同中国人民不可分离的血肉联系。中国共产党产生于人民，服务于人民。美国内一些人，包括国务院绞尽脑汁想挑拨中国共产党同中国人民的关系，是枉费心机。给他们一个忠告：在当前严峻疫情形势下还是赶紧凝神聚气，先把美国国内的事情办好吧。

新华社记者：近日西方国家出现一些声音，认为中国正把疫情国际援助转变为地缘政治武器，以提高影响力。中方对此有何评论？

华春莹：这场疫情是一场突如其来的遭遇战、阻击战。正在战场上激烈战斗的人，有谁会想着今后怎么论功行赏吗？所以，当前我们正在全力以赴，争分夺秒，争取以最小代价最大程度地保护中国人民的生命安全和身体健康，同时为其他国家抗击疫情多出一份力、多尽一份心。

至于中国在抗击疫情中的一些有效做法和有益经验，我们很乐意同其他国家分享，但我们不会把它用作什么地缘政治武器或者工具。再说，领导权也不是靠吹就能吹出来的，靠争就能争出来的。如果中国的一些有益理念、做法和经验能够为今后世界公共卫生安全和治理做出积极贡献，那是中国作为一个负责任大国应尽的责任和义务。

俄罗斯卫星通讯社记者：中国政府援助俄罗斯的25.5吨物资已于4月2日抵达莫斯科，当中包括医用口罩和防护服等物资，请问中方能否提供更多信息？中国驻俄使馆微信公众号提供的照片显示运输中国抗疫物资的是俄罗斯飞机，中方能否证实这一点？能否进一步介绍中俄抗疫方面的合作？

华春莹：首先我想感谢俄罗斯各家媒体朋友。疫情发生以来，你们发表了大量客观报道，准确反映中国政府抗疫努力，积极评价中方举措成效，体现了专业精神和敬业精神。我们也把它看作俄罗斯人民对中国人民友好情谊的表现。

中俄是新时代全面战略协作伙伴，一直相互理解、相互支持。我们不会忘记，在中国抗击疫情最艰难时刻，俄罗斯政府和人民率先千里驰援，送来中方急需的抗疫医疗物资。当时中国媒体报道说，俄罗斯专机将23吨硬核医疗防护物资运抵武汉后“憨厚”地默默离开。昨天，中国政府援助俄罗斯的25.5吨抗疫物资抵达了莫斯科。我看到了有关照片，这些物资运输箱上写着“病毒必将被击败，胜利属于我们！”

熟悉历史的人都知道，1941年，第二次世界大战期间，俄罗斯人民赢得了著名的“莫斯科保卫战”。当时苏联红军有一句名言：“我们退无可退，因为我们的背后就是莫斯科”。中国人民也刚刚经历了我们的“莫斯科保卫战”。面对病毒凶猛突袭，我们退无可退，因为我们的背后是14亿中国人民的生命安全和身体健康！经过艰苦卓绝努力，中国人民赢得了这场战役。正如古特雷斯秘书长指出，这场疫情是联合国成立以来人类面临的最大危机。国际社会要以团结、合作、信任和科学为武器，赢得这场同史所未见病毒的“莫斯科保卫战”。中方愿同俄方一道，继续密切协作，推动国际社会配合联合国、世卫组织等努力，争取尽快赢得这场战疫的最终胜利。我相信，胜利最终属于我们！胜利最终属于人类！

关于中俄之间抗疫合作，除中国政府援助外，日前，俄方还从中方采购了一批抗疫物资，中方将继续为俄方后续医疗物资采购提供便利和协助。

法新社记者：一些法国官员指责美国“截胡”了法国从中国订购的一批口罩，称这批口罩是等待装箱启运的时候被美国买走，中方是否掌握具体情况？

华春莹：对不起，你提到的具体情况我不了解。这到底是怎么回事？还是要向美方求证了解比较合适。

但我看了有关报道后有一个愿望，就是希望中国企业有能力生产出足够的口罩，可以满足大家的需要。中方有关企业已经竭尽全力，夜以继日、加班加点地为世界各国提供抗疫物资保障，我们会继续竭尽全力。

澎湃新闻记者：近日，美国共和党参议员科顿、霍利提出了以李文亮命名的法案，赋予特朗普总统取消歪曲或故意隐瞒公共卫生紧急信息的外国官员赴美签证的权力。美方还有人建议特朗普总统向李文亮颁发“总统自由勋章”。对此你有何评论？

华春莹：我真不知道美国这几个议员是怎么选出来的？他们整天不务正业，如果在中国，这种人可能老早就被中国人民要求撤换了。

李文亮医生是已经被表彰的全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人，也是湖北省评定的14名牺牲在抗疫第一线的烈士之一。这几个美国政客出于丑恶的政治目的，政治操弄李文亮医生因公殉职事，是对李文亮医生及其家人极大的不尊重和极大的冒犯，毫无道德底线可言。

我今天刚刚看到美国知名智库布鲁金斯学会发布的长文，梳理了美国今年以来应对疫情情况，我昨天也详细介绍了我从美国媒体公开报道上看到的一些情况，我想美方这几个人如果真的特别关心所谓隐瞒公共卫生紧急信息情况，不如好好认真地读一读。

至于你提到美国内有人建议颁发勋章事，我刚才已经讲了，李文亮医生已经受到表彰并被评为烈士。包括李文亮医生在内的许多医务工作人员为了保护人民生命安全付出了自己的生命。他们是中国人民心目中的英雄，会被中国人民哀悼和怀念。

美国这几个人倒可以建议为早在1月份就对美国内疫情“吹哨”的朱海伦医生、恳请卫生部门为疑似病人检测的麦卡锡医生、呼吁加强对护士检测和防护的美国全国护士联盟主席Burger颁发勋章。还有我刚刚看到报道，因为写了一封信呼吁赶紧撤离罗斯福号航母舰上官兵的克罗泽尔舰长被撤职了，不知道是真是假？他要拯救舰上几千名官兵的生命，按照美国的价值观，他应该是英雄，而不应该被惩戒，对不对？

北京青年报记者：美国国务卿蓬佩奥日前在国务院记者会上说，美国对世卫组织抗击疫情的捐助数额远远超过中国。中方对此有何评论？

华春莹：这个问题前几天有记者问到过，我已经答过了。我当时觉得蓬佩奥先生把美国对世卫组织的捐助从1948年算起很有意思。他说美国对抗击疫情国际援助远远超过中国，其实我们没有任何攀比的想法。美方援助到底怎么样，我也不了解，但我看到有报道说，美方把一些拟向其他国家抗击疫情提供的援助在半路上追讨回去了，不知道这是真是假？就中国而言，之前我的同事也介绍过，蓬佩奥国务卿和美方曾经宣布，美政府要向中国等一些国家提供1亿美元抗疫援助，但是我们一个子儿都没有见到。另外美国国际开发署说要向中国提供抗疫援助，一直“只听楼梯响，不见人下来”。直到3月11日，美方告诉中方物资准备得差不多了，但是鉴于那个时候疫情已经发生变化，中方告诉美方，中方已不再需要，请他们把这笔物资捐给那些更有需要的国家。不知道这笔物资后来下落如何。

的确，美国一些地方和企业在中方疫情形势最困难时向中方伸出了援手。现在美国国内疫情非常严重，中国很多企业和地方也都在纷纷向美国人民伸出援助之手，提供力所能及的帮助。中美两国人民在互相同情、相互支持，共同抗击疫情。

我有一个问题，美国欠联合国和世卫组织的会费不知道交清了没有？

中新社记者：据报道，日前加拿大政府官员表示，中方已表示将允许加拿大部分油菜籽继续对华出口，但前提是这些出口中秸秆或谷壳等杂质的含量低于1%。另有媒体报称，中国已同意恢复加油菜籽进口。中方对此有何评论？

华春莹：这其实不是外交问题，但注意到这几天网上有报道，我们向中方主管部门去了解了一下，得到的消息是，有关报道是错误的。

2019年3月，因多次从加拿大进口的油菜籽中检出危险性有害生物，中方暂停了两家问题严重的加拿大油菜籽企业对华出口资质。截至目前，中方尚未收到加方有关调查报告和整改措施，这两家企业向中国出口油菜籽的资质并未恢复。

另外，关于加拿大油菜籽杂质率问题，中加双方主管部门签署的有关备忘录已于2020年3月31日到期。为防范有害生物传入，中方主管部门已决定对上述备忘录不再延期，在现有检疫要求基础上，不允许杂质含量超过1%的加拿大油菜籽输华。中方有关部门认为，加方应切实采取综合检疫措施，从源头上防止有害生物随油菜籽传播。

深圳卫视记者：据报道，针对台湾将向美捐赠200万只口罩，美国务院发言人称，台湾不仅是民主的典范，也是美国共患难的真朋友，美国人民对此深表感谢。中方对此有何评论？

华春莹：我们注意到一段时间以来美方同台湾地区的热络互动。看来现在美方标准真的不高，台湾方面捐赠了200万个口罩，就成了“民主典范”和美国的“真朋友”。我注意到，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会至少已经向美方捐赠100万个口罩和50万套新冠病毒检测试剂盒。纽约州州长科莫公开致谢名单中包括现在正在遭受美方无理打压却依然向美国人民慷慨捐助的中国公司。中国还有一些地方省市和企业纷纷在向美国人民伸出援助之手，美方现在在华采购医疗防护物资数量也非常大。不知道美方对此会怎么评价？

大疫当前，非常时期，互相帮助和支持都是应该的。但有一点还是想提醒美方和台湾方面：如果有人企图借疫情搞政治操弄，趁机损害中国核心利益，就要小心谨慎了。

路透社记者：中美双方是否讨论过允许台湾更大程度地参与世卫组织活动，并允许其以观察员身份参加今年的世卫大会？

华春莹：美国政府和台湾方面应该都非常清楚，世卫组织成员必须是主权国家。根据中方同世卫组织达成的安排，在符合一个中国原则的前提下，台湾地区的医疗卫生专家可以个人身份参与世卫组织技术活动。台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，获取世卫组织发布的突发公共卫生事件信息，包括疫情方面信息的通报与合作，没有任何问题。希望有关方面不要试图借疫情进行政治操弄。

会后，有记者问及：一、4月2日，联合国秘书长也门问题特使格里菲斯表示，他正在斡旋推动也门问题冲突各方就实现全境停火、缓解人道状况和重启政治进程达成一致，以帮助也门应对新冠肺炎疫情威胁。此外，近来也门局势有所升级。胡塞组织上周六向沙特利雅得等地发射弹道导弹，沙方予以拦截。中方对此有何评论？

华春莹：中方一贯支持政治解决也门问题，反对一切针对平民、扩大和激化冲突的做法。我们支持联合国秘书长也门问题特使的斡旋努力，希望也门问题有关各方继续以也门国家和人民利益为重，通过对话谈判尽快缓和局势、推进政治解决进程，早日恢复也门的和平、稳定和正常秩序。在当前新冠肺炎疫情在地区不断发展的形势下，这也有利于也门和地区国家更好地抗击疫情。

二、据报道，4月2日凌晨一艘越南渔船在西沙海域与一艘中国海警船相撞后沉没，你能否证实此事？中方对此有何评论？

华春莹：4月2日凌晨，中国海警在例行巡航中发现一艘越南渔船在中国西沙群岛内水侵渔，随即对其喊话驱离。该渔船拒不驶离，并突然大幅向中国海警船转向。中国海警船虽全力避让，仍被越南渔船撞到船艏，该渔船进水下沉。中国海警立即对越南渔船实施救援，船上8名越方渔民全部被救起，没有人员伤亡。中国海警履行必要的调查取证程序后，已将8名渔民遣返。

一段时间以来，越南渔船频繁进入中国西沙群岛领海、内水侵渔侵权，并无视中方执法，甚至采取危险举动对抗执法。中方已就此向越方表达严重关切和强烈不满，要求越方切实教育管束本国渔船渔民，不要到中国西沙群岛有关海域侵渔，更不得采取危险举动对抗中方执法。

(责编：崔越、杨牧)