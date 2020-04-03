中国驻里约总领事再次投书巴媒回击辱华言论

人民网里约热内卢4月3日电（记者 张远南） 1日，巴西众议员爱德华多·博索纳罗在推文中用“中国病毒”来指称新冠病毒（Covid-19），继3月18日通过推文恶毒攻击中国之后，再次公然发表辱华言论。2日，中国驻里约热内卢总领事李杨发表《爱德华多议员先生，请你珍视中巴关系！》的署名文章，对此严厉驳斥。署名文章全文如下：

《爱德华多议员先生，请你珍视中巴关系！》

——中国驻里约热内卢总领事 李杨

爱德华多议员先生，在你4月1日的推文中，你用“中国病毒”来指称新冠病毒（Covid-19）。这是继3月18日你通过推文恶毒攻击中国之后，再次公然发表辱华言论。

你是真的幼稚无知吗？作为巴西联邦共和国国会议员，你也有了一段时间处理国际事务的经验，应该知道导致大规模疫情的病毒是人类公敌，国际社会从不以任何国家或地区名称来命名病毒，以免引发对特定族群的污名化和歧视。WHO将新冠病毒命名为Covid-19，就是遵循这一国际法准则。何况这一病毒源于何处目前尚不清楚。武汉发生了新冠肺炎疫情并不意味着那里一定是病毒发源地。美国疾控中心主任已经承认，在去年美国的所谓流感疫情中，有一些人实际上是死于新冠肺炎。这说明，美国倒极有可能是这种病毒的发源地。但我们能将Covid-19称为“美国病毒”吗？不能！这正如巴西经常爆发寨卡疫情，但全世界没有任何人会将寨卡病毒称为“巴西病毒”一样！

你是出于对中国的仇视才频繁攻击中国吗？那你这种仇恨又从何而来呢！中巴相互走近有其天然基础，实属历史必然。两国都是幅员大国、人口大国、新兴大国；都有丰富多彩的文化、善良友好的人民；都有实现国家繁荣富强的宏伟蓝图、维护国际和平正义的伟大胸襟。更为重要的是，两国之间没有历史问题和现实纠葛，已然互为全面战略伙伴。中国人民对巴西人民始终怀有真挚情谊，始终将巴西看作我们的兄弟国家、伙伴国家。双方长期相互尊重、互利合作，给两国人民带来了实实在在的好处。中国已成为巴西最大的贸易伙伴，过去两年巴西外贸顺差的三分之二都来自于中国！这也是为什么你的父辈和同龄人都在致力于中巴友好合作。可以说，你这样逆潮流而动，既与十四亿中国人民为敌，也为绝大多数巴西人民所不齿，还会为你身为总统的父亲添乱，实在是不识时务！

你是被美国洗了脑、要坚定地跟着美国一起反华吗！美国这个国家确曾伟大、确曾辉煌，但在眼下人类文明进程这个关键节点，美国已迷失了它的历史方位和前进方向，几乎完全成了国际事务中的麻烦制造者、国际和平与安全的威胁源。当代美国的领导者已忘却了其开国领袖匡扶正义的理想，成了治国无术、充满对他国意识形态偏见的政治怪物。美国应对新冠肺炎疫情的糟糕表现，就是极好例证。反观巴西，这是又一个充满生机活力、冉冉升起的大国。巴西应该也能够为人类文明进步做出重大贡献，前提是巴西必须有自己的战略视野，对国际事务有自己的正确见解，发挥自己的建设性作用。巴西不应成为任何国家的附庸和棋子，否则就会应了那句话：一手好牌打个稀巴烂！

爱德华多议员先生，中国的儒家文化和巴西的基督教文化至少有一点相似之处，那就是，主张凡事都有因果关系，做事情要考虑后果。你不是一个普通人，更应该懂得这个道理。眼下对于巴西最重要的是什么？是我们两国合作抗疫，保护亿万人民的生命健康，并将疫情对两国乃至全球经济的影响降至最低。中国不想与任何国家为敌，但任何国家如果一定要与中国为敌，中国也会成为它合格的敌人！老实说，凭你这些侮辱中国的言论，还不足以将中国变成巴西的敌人，因为你确实代表不了伟大的巴西。但你是联邦议员，这些话对两国关系又不能不产生负面影响。这将完全破坏中巴之间建立起来的友好氛围，实在可惜！

所以，你最好明智一点，理智一点。你可以不为中国着想，但不能不为巴西着想。Covid-19这个恶魔最终还是降临到了美丽的巴西大地，当此两国人民合作抗疫的关键时刻，你就别再制造混乱了。最重要的是，作一个真正的巴西爷们儿，别再给人家当枪使！

(责编：崔越、杨牧)