印尼新冠肺炎单日新增确诊病例196例创新高 

人民网雅加达4月3日电（记者 徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托4月3日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至1986例，新增确诊病例196例。目前，有134名患者被治愈，另有181例死亡病例。

尤里安托表示，过去24小时内，印尼新增新冠肺炎确诊病例达196例，这是迄今为止印尼单日新增确诊病例数量的新高。同时，与前一日数据相比，治愈患者增加22人，死亡病例新增11例。“相关数据表明，疫情传播过程仍在户外进行中，广大印尼民众应慎重考虑是否外出，待在家中是避免感染新冠肺炎最安全的方式。”

印尼政府公布的最新数据显示，首都雅加达仍是印尼新冠肺炎疫情的重灾区。截至4月3日，雅加达累计确诊971例，紧随其后的西爪哇省有225例，出现170例确诊病例的万丹省位列第三。目前，印尼政府已在32个省级行政区内对7924个新冠肺炎样本进行检测。

当地媒体3日援引印尼医学协会执行委员会主席戴恩·法基的观点报道称，印尼正在开展的新冠肺炎检测检验样本数量仍远远不够，印尼政府应继续着力扩大样本检验规模。此间舆论分析认为，与印尼2.64亿总人口相比，印尼政府当前检验样本的总量太少。印尼卫生部此前曾公开表示，面临新冠肺炎感染风险的印尼民众数量多达70万人。戴恩呼吁印尼政府全面扩大新冠肺炎样本筛查工作。

此外，印尼外交部3日在官方社交媒体账号上公布，截至目前，已确认的在海外印尼公民确诊新冠肺炎病例总数为204例，其中有31名患者被治愈。

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