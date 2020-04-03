人民网>>国际

印尼新冠肺炎单日新增确诊病例196例创新高 

检验样本数量有待提升

2020年04月03日18:08  来源：人民网-国际频道
 

人民网雅加达4月3日电（记者 徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托4月3日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至1986例，新增确诊病例196例。目前，有134名患者被治愈，另有181例死亡病例。

尤里安托表示，过去24小时内，印尼新增新冠肺炎确诊病例达196例，这是迄今为止印尼单日新增确诊病例数量的新高。同时，与前一日数据相比，治愈患者增加22人，死亡病例新增11例。“相关数据表明，疫情传播过程仍在户外进行中，广大印尼民众应慎重考虑是否外出，待在家中是避免感染新冠肺炎最安全的方式。”

印尼政府公布的最新数据显示，首都雅加达仍是印尼新冠肺炎疫情的重灾区。截至4月3日，雅加达累计确诊971例，紧随其后的西爪哇省有225例，出现170例确诊病例的万丹省位列第三。目前，印尼政府已在32个省级行政区内对7924个新冠肺炎样本进行检测。

当地媒体3日援引印尼医学协会执行委员会主席戴恩·法基的观点报道称，印尼正在开展的新冠肺炎检测检验样本数量仍远远不够，印尼政府应继续着力扩大样本检验规模。此间舆论分析认为，与印尼2.64亿总人口相比，印尼政府当前检验样本的总量太少。印尼卫生部此前曾公开表示，面临新冠肺炎感染风险的印尼民众数量多达70万人。戴恩呼吁印尼政府全面扩大新冠肺炎样本筛查工作。

此外，印尼外交部3日在官方社交媒体账号上公布，截至目前，已确认的在海外印尼公民确诊新冠肺炎病例总数为204例，其中有31名患者被治愈。

(责编：崔越、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved